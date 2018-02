Številke ne lažejo, Slovenija največja športna velesila ZOI 2018!

Nastopajoči na ZOI 2018 glede na število prebivalcev

Slovenija je lahko zelo ponosna na športnike in športnice, ki zastopajo njene barve na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. V Južno Korejo se jih je odpravilo 71 in poskrbelo, da si je dežela na sončni strani Alp prislužila prav poseben naziv športne velesile. Če odštejemo žepne državice, na svetu ni države, ki bi imela na število prebivalcev več udeležencev ZOI 2018!

Na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji se predstavlja 92 držav. Zastopane so vse celine. Barve Slovenije, ki v Evropi z dobrima dvema milijonoma prebivalcev spada med manjše države, predstavlja 71 športnikov in športnic. Na največji zimski športni dogodek jih še nikoli ni odpotovalo tako veliko.

Takoj za tremi evropskimi "palčki"

Rekordna odprava je klicala po vprašanju, katero mesto zaseda Slovenija na lestvici, ki jo odreja število prijavljenih športnikov in športnic na milijon prebivalcev v 92 državah udeleženkah zimskih olimpijskih iger. Končna razpredelnica nas je navdala s posebnim zadovoljstvom.

Slovenija je zasedla četrto mesto, v konkurenci držav, ki imajo vsaj sto tisoč prebivalcev, pa je z naskokom prva. S tem ji pripada naziv največje zimske športne velesile na svetu, kar je dodatno priznanje za talent, delo in prizadevnost vseh, ki so prispevali k tako množični zastopanosti Slovenije v Pjongčangu.

Med "večjimi" državami, ki so se na lestvici najbolj približale Sloveniji, izstopata Norveška in Švica, dolgoletni velesili v zimskih športnih. Norvežani že tradicionalno prevladujejo v nordijskih disciplinah, Švicarji pa so izvrstni v alpskem smučanju. Blizu so tudi severne "sosede" Finska, Latvija in Estonija.

Slovenija je druga pesem

Ker pa na olimpijskih igrah nastopajo tudi številne žepne državice, ki imajo majhno število prebivalcev (Monako in Liechtenstein imata manj kot 40 tisoč prebivalcev), so se te veliko lažje dokopale do vodilnih mest. Prevladuje Monako, katerega barve v Pjongčangu zastopajo trije športniki in ena športnica. Nastopajo v bobu in alpskem smučanju, a v nasprotju s tistimi v Liechtensteinu, za katerega nastopa tudi alpska smučarka Tina Weirather, nimajo resnejših možnosti za osvojitev medalje. Podobno velja za Andoro ali San Marino.

Slovenija je druga pesem. Pri udeležencih ZOI 2018 prevladujejo hokejisti, ki bodo led na igrah v Pjongčangu prebili jutri proti ZDA, proti bogati državi z največjim številom športnikov in športnic na teh igrah. Nastopa jih kar 243. Ker pa je Američanov neprimerno več od Slovencev - po zadnjem štetju jih je okrog 325 milijonov -, so ZDA na naši lestvici uvrščene v spodnjo polovico.

Hokejisti ZDA se pripravljajo na uvodni dvoboj ZOI 2018, ko se bodo pomerili s Slovenijo.

Zadnje mesto zaseda Indija. Deželo, ki ima krepko nad 1,3 milijarde prebivalcev (650-krat več od Slovenije), v Pjongčangu zastopata le dva tekmovalca, in sicer v smučarskem teku in sankanju. Dvomilijonska Slovenija je v Južni Koreji zastopana kar v devetih športih …