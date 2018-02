Bo Janus prečrtal Zajca? Prevc izboljšal formo.

Smučarski skoki v Pjongčangu, drugi trening

Trener Goran Janus bo imel pri izbiri četverice, to bo izbral po četrtkovih trening skokih, težko delo, sodeč po večernem treningu ima najmanj možnosti najmlajši, Timi Zajc.

Jernej Damjan je v prvem večernem trening skoku zabeležil daljavo 102 metra, kar je bilo dovolj za šesto mesto, v drugem je bil 11., v tretjem deseti, Peter Prevc je v drugem skoku pristal pri 105 metrih, vknjižil je četrti dosežek, v tretjem skoku je bil 13. Tilen Bartol je bil v tretjem skoku 18., v prvem pa 19., Anže Semenič je bil v prvem 17.

... in Anže Semenič. Foto: Reuters

Večerne skoke so izpustili dopoldne dominantni Poljaki, svojo kandidaturo za visoka mesta pa so napovedali Avstrijec Michael Hayböck, enkrat prvi, enkrat drugi, s skokom 108 je postavil tudi daljavo dneva, Norvežan Robert Johansson, enkrat prvi in dvakrat tretji, njegov rojak Johann Andre Forfang, dvakrat drugi, in Nemec Andreas Wellinger, enkrat prvi in enkrat tretji.

V četrtek bodo tekmovalci opravili še tri skoke za trening, zvečer pa bodo na sporedu kvalifikacije za sobotno tekmo.