Slovenci razkrivajo olimpijske karte

Foto: Sportida

Iz Smučarske zveze Slovenije je na naslov Olimpijskega komiteja Slovenije romal seznam kandidatov za nastop na zimskih olimpijskih igrah. Ta ne vključuje večjih presenečenj in je še vedno odprte narave. To ob dejstvu, da bosta imela zadnjo besedo strokovni svet in izvršni odbor OKS, pomeni, da bodo strokovne službe še naprej spremljale tekme svetovnega pokala, trenerji pa se bodo morali odločiti za zadnje reze.

Kandidati za nastop na olimpijskih igrah 2018

Alpsko smučanje: Boštjan Kline, Klemen Kosi, Martin Čater, Žan Kranjec, Miha Hrobat, Štefan Hadalin, Ana Drev, Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat, Klara Livk in Tina Robnik

Biatlon: Klemen Bauer, Mitja Drinovec, Miha Dovžan, Lenart Oblak, Jakov Fak, Urška Poje in Anja Eržen

Deskanje na snegu: Rok Marguč, Glorija Kotnik, Jure Hafner, Tim Mastnak, Tim Kevin Ravnjak, Tit Štante, Žan Košir, Urška Pribošič, Kaja Verdnik

Smučanje prostega sloga: Filip Flisar

Nordijska kombinacija: Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko

Smučarski skoki: Domen Prevc, Peter Prevc, Žiga Jelar, Anže Semenič, Jernej Damjan, Timi Zajc, Tilen Bartol, Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj, Nika Križnar in Urša Bogataj

Tek na smučeh: Janez Lampič, Miha Šimenc, Anamaria Lampič, Lea Einfalt, Alenka Čebašek, Katja Višnar, Vesna Fabjan; Manca Slabanja in Nika Razinger

Kmalu tudi hokejski seznam

Že v petek ali najpozneje v ponedeljek bo znano tudi, katerih 25 hokejistov bo v olimpijsko areno popeljal hokejski selektor Kari Savolainen. Jasno je le, da med njimi ne bo prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja, enega od številnih "ujetnikov" severnoameriške poklicne lige NHL, ki se bo letos med ZOI nemoteno nadaljevala.

Zadnjo besedo pri potrjevanju športnikov oziroma dodeljevanju statusa olimpijskega potnika pa bo imel izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije. Ta bo seznam za Pjongčang potrdil prihodnji torek.

Jakov Fak bo eden od glavnih adutov Slovenije na ZOI 2018. Foto: Sportida

Letos brez sprejema

Reprezentanca se bo sicer javno predstavila 29. januarja v Ljubljani. Takrat bo tudi posebna akcija na spletnem omrežju Facebook, v kateri bodo navijači izbrali nosilca slovenske zastave za mimohod držav udeleženk na slovesnosti ob odprtju iger v Pjongčangu.

Ne glede na to, kako uspešna bo slovenska odprava v Južni Koreji, pa je že jasno, da letos uradnega skupinskega sprejema za slovenske športnike ne bo. Gre za odločitev OKS, ki temelji na preteklih izkušnjah, ko so se športniki po koncu tekmovanj hitro razpršili, za nameček pa so v krajih slovenskih olimpijcev pohiteli in prirejali lokalne sprejeme.