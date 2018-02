Se bo Ivanka Trump sestala s severnokorejskim generalom?

General Kim Jong Čol bo vodil osemčlansko delegacijo, ki se bo v Južni Koreji mudila od petka do nedelje. Pričakovati je, da se bo s severnokorejskimi sosedi sestal tudi predsednik Južne Koreje Mun Džae In, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Bele hiše pa so sporočili, da je predsednik Donald Trump prosil svojo hčer Ivanko Trump, naj vodi visoko delegacijo ZDA. Ob tem so izključili možnost kakšnega srečanja med Ivanko Trump in predstavniki Severne Koreje.

Na odprtju iger je sicer sestra severnokorejskega vodje Kim Džo Džong sedela le nekaj sedežev stran od ameriškega podpredsednika Mika Pencea, a si nista izmenjala niti pogleda.

Pozneje so z ameriškega zunanjega ministrstva sporočili, da so se Pence in predstavniki Severne Koreje nameravali med obiskom na skrivaj sestati, a so drugi srečanje tik pred zdajci odpovedali.