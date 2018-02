Olimpijski park je spet odprt, 16 lažje ranjenih

OI, Pjongčang

Po začasnem zaprtju zaradi orkanskega vetra so danes za javnost spet odprli olimpijski park v južnokorejskem obmorskem mestu Gangneung, največji objekt tokratnih olimpijskih iger. Od danes zjutraj po lokalnem času park z ledenimi dvoranami spet normalno obratuje, so sporočili organizatorji. Lažje je bilo poškodovanih 16 ljudi.

Močni sunki vetra so v sredo v parku povzročili prvi kaos. Po zraku je nosilo vse, kar ni bilo pritrjeno, poškodovanih je bilo približno 60 začasnih objektov, podrlo se je 120 ograj, je danes povedal tiskovni predstavnik olimpijskega komiteja Sung Baik-you.

Lažje je bilo poškodovanih 16 ljudi, med njimi trije gledalci. "16 ljudi je dobilo lažje poškodbe in praske. Vse so oskrbeli in jih poslali domov," je povedal Sung. Ali so jih poškodovali predmeti, ki jih je veter nosil po zraku, ni znano.

Foto: Reuters

Medtem je veter pojenjal, temperature pa so se v Gangneungu danes dopoldne ob jasnem nebu povzpele do štirih stopinj Celzija.

Organizacijski komite in lokalne oblasti v Gangneungu so v sredo začasno ustavili vse aktivnosti v parku, potem ko je začel po njem pustošiti orkanski veter. Ljudi, ki so se v tistem času zadrževali na prostem, so pozvali, naj se umaknejo v zgradbe. Na izvedbo tekmovanj neprijetne vremenske razmere niso vplivale.

Močan veter na olimpijskih prizoriščih je v preteklih dneh organizatorje prisilil tudi k odpovedi nekaj tekmovanj v alpskem smučanju ter biatlonu. Danes se tekmovanja nadaljujejo po programu.

Foto: Reuters

Z norovirusom se je okužilo že 232 ljudi

Medtem pa se organizatorji še vedno spopadajo z epidemijo norovirusa. Do danes se je število obolelih povzpelo na 232, potem ko so zunaj dozdajšnjega žarišča okužbe potrdili 33 novih primerov. Večino dozdajšnjih primerov okužb z norovirusom so odkrili stran od olimpijskih prizorišč, kjer je nastanjeno varnostno osebje, medtem ko so nove okužbe potrdili med organizacijskim osebjem v Pjongčangu in Gangneungu, kjer je glavno dogajanje.

Norovirus se prenaša po fekalno-oralni poti z okuženo hrano ali vodo, s stikom z okuženo osebo in prek okuženih površin ter povzroča drisko in bruhanje. Med športniki okužb do zdaj niso zaznali.