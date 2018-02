Po senzaciji: Pred OI so se vsi le smejali Nemčevi domislici, zdaj pa …

Olimpijske igre, Pjongčang, hokejski turnir, moški, polfinale

Hokejisti Nemčiji so pripravili prvovrstno senzacijo, s katero so dosegli zgodovinski reprezentančni uspeh. Potem ko so v četrtfinalu izločili aktualno olimpijsko podprvakinjo Švedsko, so v polfinalu s 4:3 na kolena spravili aktualno olimpijsko prvakinjo Kanado. Nemci so nad čudežem navdušeni, ime skupine, ki jo je pred igrami osnoval eden od igralcev, ni več smešno, kot se je zdelo pred tekmovanjem. V olimpijskem finalu, sploh prvem v nemški zgodovini, jim bo nasproti stala Rusija, ki je s 3:0 premagala neučinkovite Čehe ter se prvič po letu 1998 in Naganu prebila v finale.

Rusi so v polfinalu s 3:0 premagali Čehe, eden od glavnih junakov je bil ruski vratar Vasilij Košečkin, ki je zaustavil vseh 31 strelov Čehov. Rusi so se v finale prebili po 20 letih in Naganu leta 1998, ko so jih v boju za zlato ugnali prav Čehi. Rusi na zlato čakajo vse od leta 1992 in Albertvilla. Foto: Reuters

Polfinale

Tekmi za odličja Nedelja, 25. februar

Finale:

5.10 Rusija – Nemčija Sobota, 24. februar

Tekma za 3. mesto:

13.10 Češka – Kanada

Glavno besedo na uvodni polfinalni tekmi so imeli Rusi oziroma olimpijski športniki iz Rusije in Čehi, ki jih je tepla neučinkovitost. V soboto se bodo tako s Kanado bojevali za bron, Rusi pa v nedeljo za zlato z nemško senzacijo.

Prva tretjina je bila na začetku precej izenačena, obe izbrani vrsti sta morali po enkrat na kazensko klop, a nobeni ni uspelo izkoristiti številčne prednosti, saj sta Vasilij Košečkin in Pavel Fracouz dobro opravljala svoje delo. Ob koncu tretjine se je tehtnica nekoliko prevesila na stran Rusije, a do prvega odmora gola ni bilo.

Rusi so v pol minute dvakrat zadeli in povedli z 2:0. Foto: Reuters

V 28. minuti so Rusi skočili v zrak, po podaji Pavla Dacjuka, ki lahko postane član "triple gold cluba" (v njem je 27 hokejistov z zlatom s SP, Stanleyjevim pokalom in zlatom z OI), je zadel Nikita Gusev. A Čehi so zahtevali ogled videoposnetka, sporen naj bi bil položaj Kirilla Kaprizova, ki je stal v vratarjevem prostoru, v katerega mu je pomagal eden od Čehov. Sodnika sta si ogledala posnetek in zadetek priznala, Čehi pa so s tem izgubili en time-out.

Zadetek je dal krila Rusom, le pol minute zatem je Vladislav Gavrikov zvišal na 2:0. Čehi so imeli v nadaljevanju dvakrat igralca več - obakrat je bil izključen Ilja Kovalčuk -, napadali, a kljub obleganju ruskega vratarja niso zadeli. Pred zadnjo tretjino so bili Rusi v prednosti z 2:0.

Košečkin odbijal češke napade

Čehi so v zadnji tretjini iskali priključek, nekajkrat nevarno zapretili, a je bil junak obračuna Košečkin vseskozi na mestu, zaustavil je vseh 31 strelov. Ob koncu so Čehi poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Kovalčuk je 20 sekund pred koncem zadel v prazen gol in postavil končnih 3:0.

Rusi zadnjič v finalu pred 20 leti, na zlato čakajo 26 let Rusi na olimpijsko zlato čakajo od leta 1992, ko so v Albertvillu nastopili pod olimpijsko zastavo. Od takrat so osvojili še dve olimpijski odličji. V Naganu leta 1998 so bili drugi, takrat so jih v boju za zlato premagali prav Čehi. Štiri leta zatem v Salt Lake Cityju so bili bronasti. Na zadnjih treh tekmovanjih petih krogov se niso prebili na zmagovalni oder.

Nemci so poskrbeli za prvovrstno senzacijo. V polfinalu so s 4:3 premagali branilko naslova Kanado. Do zdaj so bili na OI dvakrat tretji, zdaj bodo najmanj srebrni. Foto: Reuters

Nemci po Švedih na kolena spravili še Kanadčane

Na drugem polfinalnem obračunu sta si nasproti stali aktualna olimpijska prvakinja Kanada in Nemčija, ki je na teh OI že v četrtfinalu z zmago nad aktualno podprvakinjo Švedsko poskrbela za veliko presenečenje, v polfinalu pa priredila senzacijo in se zasluženo uvrstila v finale.

Nemci na OI še nikoli tako visoko, do odličja prvič po 42 letih Nemci na tekmovanju petih krogov še nikoli niso končali tako visoko, kot bodo tokrat. Do zdaj so bili dvakrat bronasti, in sicer v letih 1932 in 1976.

Precej večji ugled imajo njihovi polfinalni nasprotniki, devetkratni olimpijski prvaki Kanadčani, ki so bili na vrhu tudi v Sočiju. Javorjevi listi so v vitrine dodali še štiri olimpijska srebra in dva brona, a tokrat se jim ni izšlo.

Scrivens ni bil pripravljen

Nemci so v 15. minuti povedli proti Kanadi. Foto: Reuters Kanadčani so zaigrali brez Bena Scrivensa, ki se je poškodoval na četrtfinalni tekmi s Finsko, tako da ga je zamenjal Kevin Poulin. Čeprav so sprva napovedovali drugače, Scrivens za polfinale ni bil pripravljen in ga ni bilo v postavi.

Javorjevi listi so imeli v 13. minuti že drugič igralca več, a ga niso izkoristili. So pa Nemci izkoristili dva igralca več v 15. minuti, ko je Poulina ugnal Brooks Macek in postavil izid prve tretjine, v kateri prav veliko strelov ni bilo (6:5 za Nemce).

Nemci polnili mrežo, nespametna poteza Bruleja

Druga tretjina se je nadaljevala sanjsko za Nemce, v 24. minuti je po odlični podaji Patricka Hagerja pred gol na 2:0 zvišal Matthias Plachta. Za še večji kanadski glavobol je v 27. minuti poskrbel Frank Mauer, ki je po podaji Marcela Goca Paulina premagal s strelom med nogama iz bližine.

Na OI še nikoli tako visoko, kot bodo letos. Foto: Reuters A dve minuti zatem, ko so imeli Nemci igralca manj, so Kanadčani malce lažje zadihali. Gilbert Brule je z lepim strelom z leve presenetil nemškega vratarja Dannyja Aus Den Birkna in številčno prednost kronal z znižanjem na 1:3.

A ni dolgo ostalo pri tem rezultatu, Plachta je streljal z razdalje, pred golom pa je plošček v gol za 4:1 pospravil Patrick Hager. Kanadčani so postajali vse bolj nervozni, strelec zadetka Brule si je privoščil potezo, ki mu ne more biti v ponos. Na neprimeren način je z udarcem v predel glave zaustavil Davida Wolfa (ta naj ne bi utrpel pretresa možganov) in v 33. minuti predčasno končal srečanje. Nemci so imeli pet minut igralca več, a niso zadeli, ob koncu tretjine so še enkrat zaigrali z igralcem več, Kanadčane je rešil okvir vrat, tako da je bilo po 40 minutah 4:1.

Popolna prevlada, a brez popolnega preobrata

Zadnjo tretjino so aktualni olimpijski prvaki odprli s hitrim znižanjem Mata Robinsona (2:4). Znižanje in zapravljen kazenski strel Dominika Kahuna sta okrepila kanadsko samozavest. Še naprej so prevladovali in se v 50. minuti ob številčni premoči prek Dereka Roya (3:4) približali na zgolj zadetek zaostanka.

Kanadčani so v tretji tretjini prevladovali, a jim popoln preobrat ni uspel. Foto: Reuters

Sledil je silovit kanadski napad, ob dveh številčnih prednostih so obstreljevali nemška vrata, a niso izenačili. Dve minuti pred koncem so poskušali še brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim Aus Den Birkna ni uspelo več premagati.

Nemci, ki so bili v zadnji tretjini močno "nastreljani" (razmerje v strelih v 3/3 15:1 za Kanado, v 60 minutah pa 31:15), so zdržali in se razveselili največje zmage (4:3) v zgodovini. Prvič bodo zaigrali v finalu olimpijskih iger in se okitili z vsaj srebrom, kar jim ni uspelo še nikoli.

Kanadčani se bodo za bron v soboto udarili s Čehi.