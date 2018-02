OI: Zaradi marihuane so ga zasliševali šest ur, a je zlato medaljo obdržal

Skok v športno preteklost

Leta 1998 so bile zimske olimpijske igre v Naganu. Tam je zelo odmevala zgodba deskarja na snegu, Kanadčana Rossa Rebagliatija, ki je zaradi marihuane padel na dopinškem testu. Zasliševali so ga kar šest ur … Zgodba je na koncu dobila velike razsežnosti.

Deskanje na snegu je bilo leta 1998 v Naganu prvič uvrščeno na olimpijske igre, že takoj pa je na ta šport padla senca dvoma. Za to je poskrbel kar zmagovalec olimpijskega veleslaloma Kanadčan Ross Rebagliati. Ta je namreč padel na dopinškem testu zaradi marihuane. Rebagliati se je že takrat zavedal, da ga bo ta izkušnja za vedno zaznamovala. Še danes ga kličejo novinarji in ga sprašujejo o mnenju glede uporabe marihuane.

Rossu Rebagliatiju so medaljo vrnili po po 32 urah. Foto: Guliver/Getty Images

Dva dneva po velikem zmagoslavju je v njegovo sobo prišel njegov trener in zahteval, da jo zapustijo vsi razen novopečeni olimpijski prvak. Povedal, mu je da je padel na dopinškem testu. "O jeb…," je v tistem trenutku izjavil Ross.

Dovoljena raven v krvi je bila 15 nanogramov, medtem ko so pri Kanadčanu izmerili 17,8 nanograma sledi THC. Rebagliati je trdil - in tako trdi še danes -, da se je to zgodilo zaradi pasivnega kajenja na eni izmed zabav. Sicer je priznal, da je pred tem užival marihuano, vendar je ni kadil vsaj deset mesecev pred začetkom olimpijskih iger.

Za novico je izvedel v zaporu

Mednarodni olimpijski komite mu je zaradi pozitivnega dopinškega testa takoj odvzel olimpijsko zlato medaljo. Že 32 ur za tem pa so mu medaljo vrnili. Razlog za to je bil precej bizaren. Marihuana takrat namreč še ni bila na seznamu prepovedanih poživil. Za veselo novico je izvedel v zaporu, kjer so ga tamkajšnji organi zasliševali kar šest ur.

Na policijski postaji je bilo precej napeto. Foto: Guliver/Getty Images

V japonskem zaporu ni bilo prijetno

"Bilo je precej napeto. Bilo je zakajeno, kot prizor iz serije of Hawaii Five-0. Tipkali so na stare pisalne stroje, v rokah so imeli cigarete …" se je spominjal prizorov z zasliševanja. Po izpustitvi je Rebagliatij postal prava olimpijska senzacija. Ko je prišel iz zapora, je kmalu gostoval v takrat najbolj znani pogovorni oddaji The Tonight Show with Jay Leno. Podpiral ga je tudi takratni premier Kanade.

Kljub vsej prepoznavnosti in slavi pa so bile tudi slabe strani. V Kanadi ga je eden izmed otrok prosil za avtogram. Še preden mu je ustregel, je oče dečka odvlekel stran in Rebagliatija označil za odvisnika od drog. Prav tako kar nekaj časa ni smel potovati v ZDA. Z ženo, ki je Američanka, in otrokom so ga podrobno pregledali in mu po treh urah prepovedali vstop v ZDA, njegovi družini pa so celo grozili s smrtjo. "Takšne stvari te prizadenejo," je v enem izmed intervjujev priznal danes 45-letni Ross.

Rebagliati ima danes trgovino z medicinsko konopljo z imenom Ross Gold. Foto: Guliver/Getty Images

Precej omilili kriterije glede marihuane

Leta pozneje je Wada, Mednarodna protidopinška komisija, precej omilila kriterije glede marihuane. Ta opojna substanca še naprej ostaja na seznamu prepovedanih poživil, a se je vsebnost v krvi dvignila s 15 nanogramov na 150 nanogramov. To pomeni, da športniki marihuane ne smejo uživati na dan tekmovanja. Z Wade so takrat sporočili, da bi odkrili le tiste športnike, ki bi marihuano kadili med tekmovanjem.

Še danes je povezan z marihuano

Rebagliati ima danes trgovino z medicinsko konopljo z imenom Ross Gold in je velik zagovornik športnikov, ki uporabljajo marihuano. Med drugim sta uživanje marihuane priznala tudi sloviti plavalec Michael Phelps in atlet Usain Bolt.