Slovenska ekipa obstala pred prvo oviro, zlato Švici

OI, alpsko smučanje, ekipna tekma

Na 23. zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu se program v alpskem smučanju zaključuje z ekipno tekmo. Slovenske barve so zastopali Ana Bucik, Tina Robnik, Štefan Hadalin in Žan Kranjec. V osmini finala so izgubili proti Švedski, eni od favoritinj za odličje, ki pa se ji je nato zalomilo v četrtfinalu. Zlato je osvojila Švica, ki je v finalu premagala Avstrijo. Bron Norveški.

V osmini finala se je v bojih na izpadanje udarilo 16 ekip. Švedi, z dvema slalomskima olimpijskima prvakoma Frido Hansdotter in Andreem Myhrerjem, so Slovence izločili s 3:1. Edino slovensko točko je vknjižila Tina Robnik.

Robnikova Sloveniji zagotovila kratko vodstvo

Robnikova je bila prva Slovenka na startu kratke paralelne preizkušnje v južnokorejskem smučarskem središču Jongpjong. Njena tekmica Anna Swenn Larsson je odstopila, Robnikova pa je Sloveniji zagotovila kratko vodstvo.

Že naslednji dvoboj je prinesel izenačenje za Švede, ko se je ponovila situacija iz prvega dvoboja, le s to razliko, da je naredil napako in odstopil Slovenec Žan Kranjec, njegov tekmec olimpijski prvak Andre Myhrer pa je poravnal izid na 1:1.

V naslednjih dveh dvobojih sta bila boljša švedska tekmovalca, čeprav sta bila Slovenca zelo blizu. Ana Bucik je proti slalomski šampionki Fridi Hansdotter zaostala 11 stotink sekunde, medtem ko je bil Štefan Hadalin od Mattiasa Hargina počasnejši za sedem stotink sekunde.

"Škoda, ni se razpletlo po naših željah" Edino točko je Sloveniji priborila Tina Robnik. Foto: Reuters "Bili smo blizu, tekmec je bil močan, a razlika ni bila velika. Škoda, ni se razpletlo po naših željah. Nimamo veliko priložnosti za takšne tekme, le Ana Bucik je že tekmovala na takšni tekmi. Jaz sem bila prvič na 'paralelcu'. Uspelo se mi je osredotočiti samo na svojo vožnjo, nisem bila pozorna na svojo tekmico. Odmislila sem, da je nekdo še zraven," je zanimivo preizkušnjo opisala Robnikova. "Imeli smo eno od boljših ekip, ne glede na to, da smo izgubili z 1:3, smo bili dokaj enakovredni. Tudi jaz sem bil blizu Myhrerju, sem pa proti cilju več tvegal. Uporabil sem njegovo tehniko, morda sem še premalo natreniran za to, tako da me je vrglo iz ravnotežja. V poštev pride samo popoln napad in upanje, da boš boljši kot tekmec," je Kranjec pospremil svoj zadnji nastop na igrah. "Bili smo blizu, a še vedno predaleč, da bi zmagali. So eni močnejših nasprotnikov. S svojim nastopom sem zadovoljna, bilo je kar v redu, z izjemo nekaj kolov, kjer je padel ritem in je šla Frida mimo. Lahko bi bilo bolje, a daleč od tega, da bi bilo slabo," o svoji tekmi pravi Bucikova, ki dodaja, da je takšna tekma vseeno precej neprimerljiva s preostalimi preizkušnjami, je pa lep konec velikih tekmovanj. "Glede na to, koliko smo se v primerjavi z njimi pripravljali na to tekmo, je bilo povsem solidno. S svojim nastopom sem kar zadovoljen, šele danes sem se na ogrevanju odločil, da bom uporabil slalomsko tehniko. Mislim, da sem imel težkega tekmeca, Hargina, ki je eden najboljših na svetu v tej disciplini. Dihati mu za ovratnik in biti za njim samo sedem stotnik je kljub vsemu kar v redu rezultat," je dejal Hadalin. "Večji in težji tekmovalci imajo prednost" S prikazanim sta bila zadovoljna tudi oba trenerja. Klemen Bergant je menil, da je bil nastop soliden. "Konfiguracija terena je lahka, tekmuješ neposredno s tekmecem, večji in težji tekmovalci imajo prednost. Tu je ogromno parametrov. Naša dva imata malo tekem, ker so to zaprti sistemi, kjer moraš biti med najboljšimi 12, da prideš zraven. A tudi to je tekma za olimpijske medalje in je ne smemo podcenjevati, tudi danes je treba vsem čestitati, ker bi se lahko zelo hitro obrnilo tudi drugače," je ocenil trener moške vrste. Denis Šteharnik pa je ženski del nastopov na ekipni tekmi - slovenska dekleta imajo nekaj več izkušenj s paralelnimi preizkušnjami kot fantje - prav tako ocenil za dobro. Za postavo, v kateri je bila namesto Maruše Ferk Robnikova, se je odločil po internih izbirnih treningih dan pred tekmo. "Imeli smo težkega nasprotnika, morda celo najtežjega. A se jih nismo ustrašili, uprizorili smo eno najboljših ekipnih tekem do zdaj. Pa tudi izbira tekmovalk, imeli smo tri v igri, je bila prava. Robnikova je pokazala dobro vožnjo, a je bil žal nasprotnik težak in ni se nam izšlo."

Švedi nato izpadli že v četrtfinalu

Švede so v četrtfinalu izločili Avstrijci, brez prvega šampiona Marcela Hirscherja, z izidom 4:0. Avstrijci, v sestavi Katharina Liensberger, Katharina Gallhuber, Michael Matt in Marco Schwarz, so se prebili vse do velikega finala, ko so v polfinalu s 3:1 premagali Norvežane, za katere prav tako ni tekmoval najboljši norveški slalomist Henrik Kristoffersen.

Avstrijci so se nato v finalu pomerili s Švicarji, ki so bili v polfinalu s 3:1 boljši od ekipe Francije. Za Švicarje so v finalu, v katerem sta se udarili najvišje uvrščeni ekipi v svetovnem pokalu, nastopili Daniel Yule, Denise Feierabend, Wendy Holdener in Ramon Zenhäusern. Slednja sta dobila vse dvoboje na tej tekmi. Švicarji so ekipno zlato osvojili prepričljivo z izidom 3:1.

Švicarska reprezentanca je takole pozdravljala zlato odličje. Foto: Reuters

Sedma olimpijska kolajna za Švico

To je bila sedma olimpijska kolajna za švicarske alpske smučarje na igrah v Pjongčangu, druga zlata, po kombinacijskem zlatu Michelle Gisin. Najuspešnejša je Holdenerjeva s tremi kolajnami v Pjongčangu, ekipnim zlatom, slalomskim srebrom in kombinacijskim bronom. Sedem kolajn so na letošnjih igrah osvojili tudi Avstrijci, od tega tri zlate.

Poraženi polfinalni ekipi sta se pred tem za tretje mesto pomerili v malem finalu. Norvežani so za prav tako sedmo smučarsko olimpijsko kolajno v Pjongčangu bili boljši od Francozov. Ker je bil izid v dvobojih 2:2, so o bronu odločali zaostanki in Norvežani so bili skupno hitrejši za 12 stotink sekunde.

Ekipna tekma olimpijska novost

Paralelna preizkušnja je olimpijska novost. Prvič v 30 letih ter igrah v Calgaryju leta 1988, ko je bila olimpijska superveleslalomska premiera, je olimpijski spored bogatejši za novo disciplino.

Paralelna tekma je bila na sporedu svetovnih prvenstvih, v svetovnem pokalu pa se tekmovalci merijo prav tako na paralelnih slalomih z veleslalomskimi vratci, ki se štejejo za slalomsko točkovanje. Avstrija je na svetovnih prvenstvih osvojila tri naslove prvaka na ekipnih preizkušnjah v letih 2007, 2013 in 2015, Francija ima dva naslova (2011 in 2017), Nemčija enega (2005).

Alpsko smučanje, paralelna mešana ekipna tekma: ZLATO: Švica SREBRO: Avstrija BRON: Norveška