Goran Janus se ne boji, da bi ostal brez službe

Glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus po koncu skakalnih tekem v olimpijskem Pjongčangu, ki so po rezultatih odsevale trenutno realnost, vnovič opozarja, da ima v žepu pogodbo do leta 2020.

"Zagovor pri odgovornih? Ne," pravi Goran Janus. Foto: MaPa

"Poštena tekma. Prve tri reprezentance so zelo odstopale. Mi smo se borili za četrto mesto. To pa je tudi vse. Vseeno si fantje zaslužijo čestitke za borbenost. Peto mesto je pokazatelj naše realnosti. Za kaj več bi morali pokazati popolnost. Res pa je, da smo prav na ekipni tekmi videli svojo priložnost," je po petem mestu na ekipni tekmi, s katero se je končal skakalni program v Pjongčangu, dejal skakalni selektor Goran Janus. Tudi dosežkom s tekem posameznikov dodaja priponko realnosti in ob tem zatrjuje, da ni razočaran.

Veliko več kot na olimpijskih igrah in v vsej olimpijski sezoni pa so slovenski skakalci pokazali v preteklih letih. Ta zima je namreč najslabša v vsem štiriletnem ciklu. Se je težko sprijazniti s takšno realnostjo? "Vsaka sezona je poglavje zase. Kaj drugega pa nimam povedati," je bil ob tem vprašanju redkobeseden glavni trener, ki je ta položaj zasedel leta 2011 ter se kot šef stroke podpisal pod niz vrhunskih rezultatov.

Ga po padcu krivulje skrbi majanje stolčka? "Ne," je odvrnil Janus in ob tem opozoril, da je ekipa pretekli mesec osvojila odličje na svetovnem prvenstvu v poletih. Napovedal je tudi olimpijsko odličje. "Ne bojim se, da bi me zamenjali. V preteklosti se ni dogajalo, da bi trenerji napovedali kolajno. Jaz sem jo," razmišlja glavni trener in dodaja: "Pogodbo imam do leta 2020. To sem povedal že tisočkrat. Tako ali drugače."

Foto: Stanko Gruden, STA

Slovenski skakalni izkupiček v Pjongčangu

Srednja skakalnica: 12. Prevc, 16. Bartol, 28. Damjan, 33. Zajc

Velika skakalnica: 10. Prevc, 16. Damjan, 17. Bartol, 30. Semenič

Ekipna tekma: 5. mesto