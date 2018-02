Ena najlepših gest v športu: Še danes ni jasno, kaj sta si povedala v cilju

Skok v športno preteklost (za 25. 2.)

What a incredible story. 🎉🎁 Happy birthday Philip Boit! pic.twitter.com/YW5f74Sxvg — Olympics (@Olympics) December 12, 2016

Philip Boit je bil prvi Kenijec, ki je nastopil na zimskih olimpijskih igrah leta 1998 v Naganu in šele dve leti pred tem je prvič videl sneg ter prvič stopil na tekaške smuči. Boit se je rodil v zahodni Keniji, kjer vzgajajo najhitrejše tekače na atletskih stezah.

Sploh ni vedel, kaj je mraz

Pri enih najbolj znanih športnih znamk – Nike – so iskali kandidata, ki bi tekmoval v teku na smučeh. Takrat je iz vrste stopil takrat 26-letni Boit. "Bil je kar velik izziv, saj pred tem nisem poznal mraza. Tudi ko sem šel prvič na smuči, je bilo zelo težko, vendar sem se po določenem času navadil.

Čeprav so številni menili, da je šlo zgolj za marketinško potezo, je Philip Boit resno zagrizel v treninge in uspelo se mu je uvrstiti na 10-kilometrsko razdaljo v klasični tehniki. Zanj so zvedeli tudi v norveški reprezentanci, kjer je takrat kraljeval Bjoern Daehlie. Celotna norveška reprezentanca je vedela, da bo tekmoval nekdo iz Afrike.

"Ko sem šel v klanec, sem imel na smučeh toliko snega, da sem se počutil, kot da tečem v petkah." Foto: Guliver/Getty Images

Kot da bi tekel v petkah

Tekma je bila zelo težka. Tik pred štartom je začelo močno deževati, tako da so bili tekmovalci povsem premočeni, dež pa je še dodatno otežil pogoje na progi. "Tolikokrat sem padel," se je spominjal Boit in dodal: "Ko sem šel v klanec, sem imel na smučeh toliko snega, da sem se počutil, kot da tečem v petkah."

Bil je navdušen nad njim, zato ga je počakal 'V Salt Lake Cityju te bom premagal. Bil sem precej presenečen in vse skupaj se mi je zdelo smešno." Foto: Guliver/Getty Images

V tako težkih razmerah se je najbolje znašel Bjoern Daehlie. Daehlie je takrat postal prvi športnik, ki je osvojil šest zlatih medalj na olimpijskih igrah. Namesto da bi se norveški junak umaknil na toplo oziroma se pripravil na razglasitev, je raje počakal na kenijskega tekača, ki je prišel 20 minut za njim v cilj. "Po zvočniku sem slišal, da je blizu cilja, in navdušen sem bil, da bo v teh razmerah končal tekmo. Želel sem ga pričakati, ko bo prečkal ciljno črto," je razlagal danes 50-letni Daehlie.

Navijali, kot da teče proti zlati medalji

Ko se je Kenijec prikazal na osrednjem štadionu, so gledalci ponoreli. "Vzklikali so: 'Gremo, Kenija, gremo, Philip.' Bilo je, kot da tečem zmagi naproti. Moj trener mi je govoril o Bjoernu Daehlieju, videl sem ga na televiziji in nisem mogel verjeti, da me je počakal na cilju."

Še danes ni razjasnjeno, kaj sta si povedala v cilju

Kaj sta si povedla v cilju, še vse do danes ni povsem razjasnjeno. Vsak od njiju ima svojo zgodbo. Boit vztraja, da se je norveškemu tekmovalcu zahvalil za njegovo velikodušno potezo, medtem ko Daehlie trdi, da je njegov kolega omenjal olimpijske igre v Salt Lake Cityju. "Rekel mi je: 'V Salt Lake Cityju te bom premagal. Bil sem precej presenečen in vse skupaj se mi je zdelo smešno."

Sina poimenoval po Norvežanu

Za tem sta oba športnika postala zanimiva za vse svetovne medije, tako da sta opravila vrsto skupnih intervjujev in vse do danes ohranila stike. Pravzaprav še več, Boit je nekaj tednov za tem dobil sina, ki ga je poimenoval Daehlie. "Vsi moji prijatelji in družina so mi rekli, da mora biti to zelo dober človek, potem ko me je v Naganu čakal v cilju. In zato so menili, da bi moral imeti to ime v svoji družini."

Philip Boit je doma postal prava zvezda. Foto: Guliver/Getty Images

Po olimpijskih igrah v Naganu je do takrat razmeroma neznani Kenijec doma postal prava zvezda. Domačini so ga pričakali na letališču ter s petjem in plesom pospremili v njegovo vas. "Vseskozi sem jim dopovedoval, da sem bil zadnji, vendar so bili vseeno ponosni in mi govorili: 'Moral bi govoriti, da si zmagovalec, saj pred tem tam ni bilo nobenega Kenijca, zato si zmagal za Kenijo,'" je pred časom za BBC povedal kenijski športnik.

Za enako gesto se je na letošnjih olimpijskih igrah odločil smučarski tekač Dario Cologna na 15 kilometrov v prosti tehniki, ko je počakal zadnjeuvrščenega Germana Madraza iz Mehike.