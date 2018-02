Brez nestrpnosti do Jakova Faka

(Pred)olimpijski intervju: Klemen Bauer

Ker je nastopil že v Torinu, Vancouvru in Sočiju, bo 32-letni Klemen Bauer eden najbolj izkušenih članov slovenske olimpijske odprave v Pjongčangu, obenem pa tisti, ki bi se, če bi zgolj za eno mesto popravil svojo najboljšo uvrstitev, zavihtel celo na stopničke za zmagovalce. Pred osmimi leti je bil namreč četrti, takoj za tedaj še hrvaškim reprezentantom Jakovom Fakom. O tako visokoletečih ciljih tokrat ne govori, zaveda pa se, kako tanka je biatlonska meja med vrhunskimi dosežki in sivim povprečjem.

Se vam v misli še kdaj prikradeta Vancouver 2010 in četrto mesto v vremenski loteriji?

Pogosto. Sprašujem se predvsem, na kakšen način bi se odvijala moja kariera, če bi se takrat zavihtel na stopničke za zmagovalce. Pravega odgovora nimam. To je le teorija. Ob spominih na tisto tekmo pa imam mešane občutke. Po eni strani sem ponosen na četrto mesto, saj je to vrhunski dosežek, a predvsem na olimpijskih igrah je razlika med tretjim in četrtim mestom velikanska.

Kaj vas čaka v Pjongčangu?

To bodo igre, ki bodo daleč od evropskega dogajanja. Izhodišče bo torej za najboljše povsem enakovredno. Nihče ne bo v prav veliki prednosti. Dvomim, da kdo zares dobro pozna proge, klimo in sneg. To je dobrodošlo. Naša naloga je, da se hitro prilagodimo tamkajšnjim razmeram. Kot kaže, bo največji izziv mraz.

Pred vami so že četrte olimpijske igre, na katere se podajate v družbi številnih debitantov. Jim lahko namenite kakšen koristen nasvet?

Res je, biatlonski tabor ima kar štiri novince na olimpijskih igrah. Dejal sem jim, naj uživajo v vsakem trenutku, poleg tega pa naj poskušajo črpati izkušnje, saj upam, da to ne bodo njihove edine igre. Če se bo kdo čez štiri leta v Pekingu potegoval za vidnejšo uvrstitev, mu bodo izkušnje iz Pjongčanga prišle zelo prav. Poleg tega so spomini z olimpijskih iger vselej neprecenljivi. Verjamem, da nas tudi letos čaka tekmovanje s pravim vzdušjem.

Na katerih ravneh pa bodo vam izkušnje s predhodnih iger še posebej koristile?

Verjamem, da lahko ob prihodu v olimpijsko vas hitreje zapadem v rutino in se sproščeno osredotočim na tekmovanja. Ne bom se obremenjeval s tem, da so to igre. Nastopiti na tem tekmovanju je res velik privilegij, a pretirano obremenjevanje lahko negativno vpliva na tekmovalno učinkovitost.

Predvsem v biatlonu, kjer je meja med bojem za odličja in 40. mestom pogosto zelo tanka.

V Pjongčangu bo konkurenca izjemna. Na štartu nas bo vsaj sto. Najmočnejših šest ali sedem držav bo imelo po štiri kandidate za odličja. Sledilo bo še naslednjih sedem držav z vsaj dvema adutoma za vrh. Za uspeh bo res potreben brezhiben nastop. Strinjam se z vašo oceno. Meja pa je tudi med pritiskom in sproščenostjo zelo tanka. V končni fazi tečeš in streljaš. Tako kot na vsaki tekmi, a v podzavest se pogosto prikrade.

Biatlon postaja zelo dovršen šport. Čutite, da se bili v kakšni fazi priprav podhranjeni?

Predvsem v zadnjem letu so pogoji za biatlon v Sloveniji povsem konkurenčni. Nimam pripomb. Tudi servis, ki je pomemben del rezultata, je kljub manjšemu proračunu na visoki ravni. Smo konkurenčni. To v prvi vrsti s svojimi uspehu dokazuje Jakov Fak. Na tej točki torej ne moremo iskati izgovorov. Tudi sam sem bil deležen vrhunskih priprav. Nimam očitkov, res pa je, da je konkurenca tako zelo zgoščena, da odločajo malenkosti.

Omenili ste Faka. Na kakšen način ste spremljali "afero zastava"?

Spremljal sem jo prek medijev, nato pa sem, podobno kot on sam, obrnil novo stran. S tem se ne ukvarjam. To so zgodbe za medije.

Ste kot opazovalec dogajanja zaznali kakšno nestrpnost do Jakova?

Ne, nobene nestrpnosti, je pa dejstvo, da se pri vsaki temi najdejo posamezniki, ki skušajo spodbijati večino in uveljavljati svoje zamisli. Menim celo, da bi morali vztrajati z Jakovom kot nosilcem zastave. Kdo ve, morda je bil v ozadju kakšen drug razlog.

Kako pa se vas je že pred tem dotaknila afera s Tejo Gregorin?

Ogorčenje! Če bi moral vse skupaj opisati le z eno besedo, bi izbral prav to. Kaj več težko povem. Ostanem brez besed.

Je to v slovenskem biatlonskem taboru nezaželena tema ali se o njej odkrito pogovarjate?

Nismo tiščali glave v pesek. Pogovarjali smo se o tem. A če se že pogovarjamo o tem, skušamo vse skupaj početi na šaljiv način. Nikakor ne travmatiziramo vsega skupaj, je pa vse skupaj zelo žalostno.