Kitajci so našli poseben način ublažitve padcev pri smučanju in deskanju.

Kitajci so našli poseben način ublažitve padcev pri smučanju in deskanju. Foto: Guliverimage

Navdušenje nad zimski športi je zaradi zimskih olimpijskih iger v Pekingu zajelo tudi Kitajce. Ker so na tem področju bolj ali manj novinci, so padci sestavni del njihovega srečevanja z zimskimi športi, a praktični kot so, so se tudi tega lotili na poseben način. Z blazinami, privezanimi okoli kolen in zadnje plati, naj bi vsaj malo blažili posledice ob padcu.