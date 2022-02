Hvala za nepozabne olimpijske igre!

Oglasno sporočilo

Več kot samo šport

Med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu smo ponovno držali pesti za naše šampionke in šampione ter navijali za čim boljše rezultate. Naši športniki in športnice so ponovno dokazali, da so olimpijske igre več kot samo šport. Zato hvala za vsa adrenalinska jutra, vse izjemne trenutke in veselje, ki smo ga doživeli ob vaših dosežkih, se našim športnim asom zahvaljujejo v Petrolu, kjer so že deset let ponosni veliki sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije.

V Petrolu s sponzorskimi in donatorskimi projekti pomagajo številnim humanitarnim, kulturnim in okoljevarstvenim projektom, ki pripomorejo k bolj zdravemu in dinamičnemu življenjskemu slogu ter višji kakovosti življenja. Med projekti, ki prispevajo k družbeni blaginji, je tudi podpora športu. Slovenskim športnikom tako ob strani stojijo na največjih tekmovanjih, kot so olimpijske igre, že vrsto let pa podpirajo tudi različne športne klube in zveze ter tudi posamične športnike in športnice.

Skupaj zmoremo več

V času olimpijskih iger pa v Petrolu niso samo navijali za naše olimpijce. Podpirali so tudi vse mlade športnike in športnice, ki jih bo pot nekoč morda zanesla na to tekmovanje.

V družbi Petrol so se v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo Mira Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje namreč odločili ponoviti dobrodelno akcijo Vsaka Zlata točka šteje. V njej prek donacij točk, zbranih v Petrol klubu, zbirajo sredstva za program Botrstvo v športu, ki podpira mlade športne upe iz socialno šibkejših okolij.

Zato hvala tudi vsem, ki ste podarili svoje Zlate točke in tako postali delček lepe športne prihodnosti, so veseli v Petrolu. Skupaj zmoremo več, pravijo. Mladim perspektivnim športnikom lahko omogočimo kar najboljše pogoje, da nas bodo v prihodnosti lahko tudi oni razveseljevali s svojimi uspehi. Zlate točke lahko za mlade športnike podarite še do konca februarja.

