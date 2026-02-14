Olimpijski prvak Domen Prevc užival v dodatni drami

Slovenski skakalni as Domen Prevc je na veliki skakalnici v Predazzu osvojil zlato olimpijsko odličje. Slovenski as je po prvi seriji zasedal drugo mesto, v drugo pa nadoknadil sedem točk zaostanka in na koncu za 6,8 točke prehitel Japonca Rena Nikaido in poskrbel za eksplozijo slovenskega navdušenja v izteku skakalnice. "Ne vem … zdaj imam občutek, da gledam film," je bil v prvem komentarju po veliki zmagi za TV Slovenija brez besed 26-letni olimpijski prvak.

Domen Prevc je še drugič na teh olimpijskih igrah v Predazzu slišal slovensko himno, Zdravljico. Zlatemu odličju iz tekme mešanih ekip je dodal še olimpijski naslov na veliki skakalnici in še enkrat več dokazal, da je letos z razlogom vodilni skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala. Slovenski skakalni as je v finalu napadal z drugega mesta, po daljavi dneva 141,5 metra pa je osvojil svoj drugi naslov na teh igrah.

"Ne vem … zdaj imam občutek, da gledam film in vse skupaj opazujem nekje za eno šipo, kaj počne deček Domen. To je nekaj čarobnega, čudovitega. Vse skupaj se je odvilo še z napadom v drugi seriji in postreglo še z nekaj drame in zame je vse skupaj še toliko večji užitek, ker sem danes zaključil na način, na katerega sem zaključil," se je v prvem komentarju po velikem uspehu v izjavi za TV Slovenija smejalo novopečenemu olimpijskemu prvaku.

Slovenija je tako osvojila prvo zlato olimpijsko medaljo v moških smučarskih skokih. Navdušen je bil tudi trener Robert Hrgota. "Predvsem je uspelo Domnu. Sem smo prišli z mislijo in željo po takšnem dosežku, sploh na veliki skakalnici je bil to glavni cilj. Po težavah, ki jih je imel, se je zelo dobro sestavil in v zadnjem skoku je pokazal to, kar je delal celo sezono. Že pred drugo serijo smo rekli, če bo Ren še enkrat šel tako kot v prvo, potem si je zaslužil zmago. To, kar je naredil Domen in še s svojim dodantnim občutkom v zraku, pa sem si rekel tudi, če bo s tem skokom srebrn, je naredil, kar je znal. Potem se je zgodila tista manjša napaka pri Renu in to je to. Jaz sem dovolj govoril, naj govori še olimpijski prvak," je bil nasmejan Hrgota.

