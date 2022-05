Znano je, kam odhaja Čeh, ki so ga odslovili iz ekipe poljskih orlov

"Zelo se veselim novih zadolžitev in sodelovanja z nemško ekipo. Nemški smučarski skakalci so že vrsto let med najboljšimi na svetu in naše sodelovanje je bilo zelo uspešno. Z izkušnjami in znanjem želim odigrati svojo vlogo v nadaljevanje te uspešne zgodbe," je ob novici povedal Doležal, ki mu zaradi skromnih dosežkov poljskih orlov v olimpijski sezoni 2021/2022, kljub podpori reprezentance niso podaljšali pogodbe.

Poljsko ekipo na čelu z olimpijskim zmagovalcem in svetovnim prvakom Kamilom Stochom bo v prihodnji sezoni vodil Avstrijec Thomas Thurnbichler.

Poleg glavnega trenerja Horngacherja in Doležala bosta v strokovnem štabu nemških skakalcev še Bernhard Metzler in Paul Winter.

Preberite še: