Zimska idila. Pravljica tudi za Meto? A žal brez navijačev.

Lani dva veleslaloma, dve zmagi Marte Bassino. Prav Italijanka bo ob 9.30 odprla sobotno tekmo. Meta Hrovat, domačinka iz Kranjske Gore, je bila na drugi tekmi tretja. To sezono ji ne gre tako dobro, saj je v veleslalomskem seštevku 16., na dveh od štirih veleslalomov pa je odstopila. "Zadnje tekme so bile zame slabe, sem pa navdušena, da lahko skočim v konec tedna z domačima tekmama," je zapisala na Instagramu in objavila videoposnetek, kako se je vrgla v novozapadli sneg. Hrovatova ima številko 14. Na štartu bodo še: Ana Bucik (22), Tina Robnik (26), Neja Dvornik (42), Nika Murovec (59) in Lina Knific (60).

Ker je v noči iz srede na četrtek zapadlo pol metra novega snega, bo konec tedna prava zimska pravljica. Temperature bodo pod ničlo. Vsaj za soboto je napovedano sončno vreme. "Podlaga je zelo trda, toda ni ledena, saj je nismo polivali z vodo, ker jo je dež dovolj zmočil. Zgornjo plast snega bomo med vratci z glajenjem še odstranili, svoje pa bo naredil nato še nočni mraz," je sporočila legenda mariborske Zlate lisice, Andrej Rečnik, ki še tretje leto zapored vodi pripravo proge v Podkorenu.

Podkoren zaprt za navijače in smučarje

Tekmovanje za 58. Zlato lisico bo sicer zaprtega tipa. Dostop na prireditveni prostor za obiskovalce ne bo dovoljen. Določene prometne površine, ki vodijo do tekmovališča v Podkorenu, bodo zaprte. Promet na glavni prometnici bo potekal normalno. V Policiji pozivajo k upoštevanju navodil organizatorja in policije.