Žan Košir v lov za veliki kristalni globus

V nemškem Berchtesgadnu je danes na sporedu tekma v paralelnem slalomu, ki bo zadnja tekma sezone za alpske deskarje in ključna tekma za vse tiste, ki se potegujejo za veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku. Med njimi je tudi Žan Košir, ki je na tretjem mestu, do globusa pa ga loči samo 13 točk.

Sam je do tega podatka raje zadržan. Po zmagi na Rogli, ki ga je močno dvignila na razpredelnici je v pogovoru za Sportal dejal, da sploh ni vedel, da še ima možnosti za globus in da o tem raje sploh ne bi govoril.

"Že petič sem namreč v igri za globus, za veliki ali mali, in prvič in drugič mi je spodletelo, zato o tem raje sploh ne bom razmišljal. Oziroma čim manj. Odločil sem se, da bom misel na to raje ignoriral. Je pa zanimivo, da sem prav na tem prizorišču nastopil na svoji prvi FIS-tekmi (decembra 1999, op. a.)," je povedal 36-letni dekar iz Pristave pri Tržiču.

Če mu uspe, bi bil to že njegov drugi veliki kristalni globus.

Foto: Ana Kovač

Pred zadnjo tekmo svetovnega pokala je v vodstvu Italijan Aaron March, ki ima dve točki prednosti pred Rusom Dimitrijem Loginovom, aktualnim svetovnim prvakom v paralelnem veleslalomu. Košir, ki je letos stal že na vseh stopničkah zmagovalnega odra, zaostaja zgolj za 13 točk.

Prva deseterica v skupnem seštevku svetovnega pokala v paralelnih deskarskih disciplinah:

Avstrijec Andreas Prommegger na 4. mestu ima 25 točk zaostanka (doma že ima tri velike kristalne globuse), možnosti imajo tudi še Rus Andrej Soboljev, Avstrijec Benjamin Karl, ki je v začetku marca na Rogli postal svetovni prvak v paralelnem slalomu, še en Rus Igor Slujev ter Italijana Edwin Coratti in Roland Fischnaller, ki brani skupno zmago.

Na tekmi bodo nastopili še trije Slovenci. Tim Mastnak, pred dvema letoma drugi v skupnem seštevku, je trenutno na 18., Rok Marguč pa na 36. mestu.

Kvalifikacije se bodo začele ob 9.30, izločilni boji pa bodo na sporedu ob 13.30.

"Preklop na slalom je bil zelo uspešen. Moja slalomska forma je precej boljša kot na začetku sezone, tako da z veseljem in povsem neobremenjen pričakujem zadnjo tekmo," sporoča Tim Mastnak. Foto: Ana Kovač

Marguč je bil zadnje dni zelo aktiven in rezultatsko uspešen. Po dveh zmagah na odprtem poljskem državnem prvenstvu v Zakopanah je osvojil še drugo mesto na zadnji tekmi evropskega pokala v tej sezoni preteklo soboto v švicarskem Davosu.

V Berchtesgadnu bo nastopil tudi 22-letni Jernej Glavan, najmlajši v slovenski odpravi, ki je bil z Margučem na poljsko-švicarski turneji, kjer je nabiral tekmovalno kilometrino in izkušnje za naslednje sezone.

"Upam, da bo tudi v svetovnem pokalu pokazal takšne vožnje kot sem jih na zadnjih tekmah nižjega ranga," si pred zaključkom sezone želi izkušeni Rok Marguč, ki se lahko že pohvali z uvrstitvijo med najboljše tri v skupnem seštevku ene izmed paralelnih disciplin (v sezoni 2012/13 je bil v skupnem seštevku paralelnega veleslaloma bronast). Foto: Guliverimage/Getty Images

Pri dekletih, med katerimi je letos od Slovenk nekajkrat nastopila le Sara Goltes, ki pa točk ni osvojila (Gloria Kotnik je na porodniškem dopustu), imata možnost za globus le dve tekmovalki, in sicer Nemka Ramona Hofmeister in 17-letna Rusinja Sofija Nadiršina, svetovna prvakinja v paralelnem slalomu, ki za branilko naslova zaostaja 50 točk.

