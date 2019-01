Slovenski orli bodo skakali skupaj

Druga ekipna tekma in še druga v tej sezoni na Poljskem. Prva je bila v Visli na uvodu v zimo, kjer se slovenski skakalci niso proslavili. Osvojili so skromno sedmo mesto. Od takratne zasedbe bosta danes spet tvorila moštvo Anže Lanišek in Timi Zajc, pridružila pa se jima bosta Anže Semenič in Domen Prevc.