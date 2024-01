Čas je za veliko poslastico v Wengnu

Pod mogočno goro Lauberhorn v bernskih Alpah v Švici med Wengnom in Grindelwaldom bosta letos dva smuka na najdaljši smukaški progi v svetovnem pokalu. Prvi že danes z začetkom ob 12.30. Na štartu so tudi trije Slovenci, Martin Čater ima na to progo lepe spomine, saj je bil na njej pred dvema letoma šesti.

Januar je v svetovnem pokalu za alpske smučarje čas za klasike: po Adelbodnu zdaj sledi Wengen, nato še Kitzbühel in Schladming. Na najdaljši smukaški progi na svetu bosta letos kar dva smuka, prvi že ta četrtek. To je nadomestna tekma za enega od odpadlih smukov iz začetka sezone (Beaver Creek).

Sredin trening je dobil Francoz Cyprien Sarrazin, ki je bil to zimo na treningih že nekajkrat najhitrejši. Francoz je svojo prvo in za zdaj edino smukaško zmago dosegel decembra v Bormiu. Martin Čater je z zaostankom 1,69 zasedel 21. mesto, Miha Hrobat pa je bil 44. (+2,69). Nejc Naraločnik je na 61. mestu zaostal skoraj šest sekund.

Glasna slovenska aduta na pokalu Lauberhorn, Miha Hrobat in Martin Čater. Foto: AP / Guliverimage Tekmo bo ob 12.30 odprl Avstrijec Otmar Striedinger. Miha Hrobat ima številko 30, Martin Čater 44, Nejc Naraločnik pa 47. Hrobat na smuku v Wengnu še ni bil boljši kot 28., za Čatra pa je prav ta proga zelo uspešna, saj je bil na njej v smuku že šesti in osmi. A to sezono Čater ni v takšni formi, s prvih treh smukov ima le eno točko. Hrobat je pri 39 točkah (11. je bil v Bormiu), kar ga uvršča na 19. mesto smukaškega seštevka.

To bo šele četrti od 11 smukov to zimo. Vodilni v smukaškem seštevku je najboljši smučar zime Švicar Marco Odermatt, ki ima 176 točk, a še ni zmagal. Nazadnje je bil drugi v Bormiu. Ima številko osem. Smukaške zmage so to sezono dosegli Bryce Bennett (Val Gardena), Dominik Paris (Val Gardena) in Cyprien Sarrazin (Bormio). Ti trije imajo ta četrtek številke dve, deset in 11.

Od petka do nedelje bodo v Wengnu še tri klasične tekme: v petek superveleslalom, v soboto smuk in v nedeljo še slalom.