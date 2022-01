Čas je za poslastico v Wengnu in novo priložnost za slovensko trojico

Po četrtkovem superveleslalomu in petkovem skrajšanem smuku bo danes v Wengnu na sporedu še klasični smuk za svetovni pokal. V petek je potekala tekma s starta kombinacijskega smuka v dolžini 2.950 metrov, danes pa bo start višje in bo proga dolga 4.270 metrov. Poleg tega, da je Lauberhorn ena od tehnično najzahtevnejših tekem v smuku, je tudi najdaljša proga v svetovnem pokalu in najbolj slikovita. Najboljši smukači prevozijo 4.545 m v približno 2,5 minute, najvišje hitrosti, dosežene pri Haneggschussu, pa so najvišje na progi in se pol minute pred ciljem približajo 160 km/h.

V petek je bil najhitrejši Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, najbolj sta se mu približala domača ljubljenca Marco Odermatt in Beat Feuz. Tokratni smuk bo odprl Avstrijec Matthias Mayer, Kilde pa bo nastopil kot deveti.

Od slovenske trojice bo najprej na delu Martin Čater s številko štiri, Boštjan Kline se bo na progo podal kot 30., Miha Hrobat pa 44. Na štartu bo 48 smučarjev.

V nedeljo bo v Wengnu na sporedu še slalom (10.15).