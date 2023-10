Vid Vrhovnik in Teja Pavec državna prvaka v nordijski kombinaciji

Član domače Mislinje Gašper Brecl je z meter krajšim skokom zasedal drugo mesto s petimi sekundami zaostanka. Tretji je bil Jošt Juvan, ki je imel 26 sekund zaostanka.

Foto: SloSki Na 10 km dolgi progi je Vrhovnik postavil najboljši čas teka in je na koncu do naslova državnega prvaka prišel z udobno prednostjo minute in 15 sekund pred Breclom. Do brona je z drugim časom teka pritekel član Norice Žiri Erazem Stanonik, sicer šele sedmi po skokih, Juvan pa je zdrsnil na končno sedmo mesto.

Vrhovnik je po tekmi povedal, da je zelo zadovoljen s predstavo, saj je dobil potrditev, da so se treningi, ki jih je letos opravljal malo drugače kot prej, ko je bil član reprezentance, obrestovali.

"Tekma sicer ni bila idealna, saj sem delal napake pri skokih, tek pa je bil soliden, a bi bil lahko še hitrejši. Zdaj imam še nekaj dela do zimske sezone, da se vrnem v svetovni pokal po enoletnem premoru. Ob tem bi se rad zahvalil matičnemu klubu SSK Ljubno BTC in predvsem trenerju Mihi Sušniku, s katerim zdaj treniram in so vseskozi verjeli vame. Hvala pa tudi vsem najbližjim, ki so me prepričali, da še enkrat poizkusim v tem športu."

V konkurenci kombinatork je manjkala poškodovana zmagovalka poletne velike nagrade Ema Volavšek. Med skupno petimi tekmovalkami je zanesljivo zmagala šestnajstletna Teja Pavec, ki letos uspešna na tekmah poletnega alpskega pokala, kjer vodi v skupnem seštevku pred finalom v Gibswilu v Švici. Druga je bila leto dni mlajša Manca Kobentar (Rateče Planica) s 27 sekundami zaostanka.