Izjemen ekipni uspeh Slovenk v Lienzu

Veleslalom (ž), Lienz

Ženski veleslalom v Lienzu je zaznamoval ekipni uspeh slovenskih alpskih smučark. Med najboljših 11 so se zvrstile kar tri Slovenke. Najvišje izmed njih se je zavihtela Ana Drev, Meta Hrovat je z osmim mestom poskrbela za uspeh kariere, Tina Robnik pa je v drugem teku zapravila izjemno izhodišče in končala tekmo tik za najboljšo deseterico. Zmage se je razveselila Italijanka Federica Brignone.

Tina Robnik je presenetila svetovno javnost z izjemno vožnjo v prvem teku, v katerem je osvojila visoko tretje mesto. V drugo je izgubila osem mest in osvojila končno 11. mesto. Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sanjski slovenski dan v Lienzu je sprva zaznamovala Meta Hrovat, ki je izboljšala najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Osvojila je osmo mesto. Tako visoko v beli karavani ni bila še nikoli. Pred mlado Gorenjko se je zavihtelo le sedem tekmovalk. Na veselje ljubiteljev slovenskega alpskega smučanja je bila med njimi tudi njena starejša rojakinja Ana Drev. Edina slovenska prvokategornica v veleslalomu je v drugem teku malenkostno izboljšala uvrstitev in si na koncu zagotovila šesto mesto, s katerim je poskrbela za slovensko uvrstitev dneva.

"Super je bilo. Zadovoljna sem s tekmo. Res so bile tako majhne razlike, da je bilo mogoče še kaj več v igri, a kakorkoli, sem zelo vesela, predvsem ekipnega uspeha in vzdušja, ki je danes vladalo v ekipi. Zdaj se počutim super, zdrava sem, težav s kolenom nimam, tako da se veselim preostanka sezone. Kranjska Gora mi načeloma ustreza, mi je zelo všeč teren. Glede na to, da za lisico v Mariboru ni bilo možnosti, je Kranjska Gora za mene zagotovo najboljša opcija," je po tekmi povedala Drevova.

Ana Drev je bila po prvem teku sedma, v drugem pa se je povzpela še mesto višje in končala tekmo med najboljšo šesterico. Foto: Getty Images

Tretje veliko slovensko orožje v finalu, Tina Robnik, ki je v prvem teku za najboljšo tekmovalko zaostala le 12 stotink sekunde, je branila tretje mesto. V drugem teku si je privoščila preveč napak. Stika z najboljšimi ni ohranila, na koncu pa se je morala zadovoljiti z 11. mestom, s katerim je dopolnila imeniten slovenski ekipni uspeh. Robnikova, 26-letna članica SK Luče, se je spogledovala z najboljšim dosežkom kariere, na koncu pa dosegla drugo najboljšo uvrstitev. Na tekmah svetovnega pokala se je do zdaj najvišje zavihtela letos v Söldnu, ko je v veleslalomu osvojila deveto mesto.

Na zmagovalni oder so se povzpele (od leve proti desni) Nemka, Italijanka in Amerčanka. Ločilo jih je le osem stotink sekunde. Foto: Guliver/Getty Images

Na najvišjo stopničko se je v Lienzu povzpela Italijanka Federica Brignone, ki je v razburljivem veleslalomu vodilno po prvi vožnji, Nemko Viktorio Rebensburg, prehitela za pičle štiri stotinke sekunde. Tretje mesto je z zaostankom osmih stotink osvojila Američanka Mikaela Shiffrin in v skupnem seštevku svetovnega pokala zadržala ogromno prednost pred zasledovalkami. Drugouvrščena Rebenrburgova zaostaja kar 371 točk.

Slalom (ž) - Lienz

Mikaela Shiffrin: Tina Maze? Uf, težko bo!

Krst za 16-letno Slovenko

Neja Dvornik se je prvič preizkusila v najmočnejši konkurenci. Foto: Sportida Slovenske barve sta branili še Ana Bucik (40. mesto, zaostanek 3,23 sekunde) in mlada debitantka Neja Dvornik (51. mesto, zaostanek 5,25 sekunde), ki sta bili prepočasni za preboj v finale.

Dvornikova, ki bo prihodnji teden, natančneje 6. januarja 2018, dopolnila 17 let, je vknjižila prvi nastop v najmočnejši svetovni konkurenci. Zaznamovala ga je z visokim zaostankom, s katerim je prehitela dve tekmici.

Postala je prva slovenska alpska smučarka na tekmah za svetovni pokal, rojena v tem tisočletju. Bila je tudi najmlajša udeleženka današnjega veleslaloma.