Novo leto se je začelo tako, kot se je končalo staro

Norvežan Jarl Magnuss Riiber, ki ima v sezoni le eno drugo mesto, je blestel predvsem na skakalnici. Na njej si pridobil prednost, ki jo je v desetkilometrskem teku z lahkoto zadržal. Na koncu je imel dobrih 26 sekund prednosti pred Nemcem Vincenzom Geigerjem, tretje mesto je zasedel Riiberjev rojak Joergen Grabaak. V svetovnem pokalu ima Riiber 269 točk prednosti pred drugouvrščenim Grabaakom.

Na osmi tekmi sezone sta nastopila dva Slovenca, ki pa nista prišla do točk. Na svojem debiju v svetovnem pokalu je do uvrstitve prišel le Ožbej Jelen, ki je v ekipi zamenjal poškodovanega Vida Vrhovnika. Med 49 tekmovalci zasedel 41. mesto. Rok Jelen je bil diskvalificiran.

V soboto bo Val di Fiemmeju na sporedu še ena posamična preizkušnja, v nedeljo pa ekipni šprint.

Izidi, Val di Fiemme (petek):

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 26:10,9 (1. po skoku/24. v teku)

2. Vinzenz Geiger (Nem) + 26,6 (10./8.)

3. Joergen Grabaak (Nor) 27,7 (5./13.)

4. Fabian Riessle (Nem) 29,3 (11./9.)

5. Johannes Rydzek (Nem) 29,8 (19./4.)

6. Lukas Greiderer (Avt) 31,8 (14./6.)

7. Martin Fritz (Avt) 32,7 (8./12.)

8. Ilkka Herola (Fin) 32,9 (24./1.)

...

41. Ožbej Jelen (Slo) 4:37,9 (40./41.)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 780 točk

2. Joergen Grabaaak (Nor) 511

3. Vinzenz Geiger (Nem) 489

4. Jens Luraas Oftebro (Nor) 351

5. Fabian Riessle (Nem) 328

6. Espen Bjoernstad (Nor) 318