Francozom se tudi ob odsotnosti Noela smeji, odstop Marovta

Val d'Isere, slalom (M), 1. vožnja: 1. Steven Amiez (Fra) 47,44

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,32

3. Manuel Feller (Avt) +0,66

4. Timon Haugan (Nor) +0,82

5. Atle Lie McGrath (Nor) +0,83

6. Loic Meillard (Švi) +0,86

7. Linus Straßer (Nem) +1,13

8. Albert Popov (Bol) +1,31

9. Dave Ryding (VBr) +1,50

10. Marco Schwarz (Avt) +1,73

... Odstop: Tijan Marovt (Slo)

Ni nastopil: Clement Noel (Fra)

Francoski alpski smučar Clement Noel se je odločil, da ne bo nastopil na slalomu za svetovni pokal v domačem Val d'Iseru, kjer bi sicer ciljal na tretjo zaporedno zmago v tej disciplini. V soboto je na tej progi grdo padel v veleslalomu in zaradi poškodbe gležnja ni bil pripravljen za nastop. "Poskusil sem smučati na ogrevalni progi in ugotovil, da je to nemogoče," je povedal smučar. "Ne morem pritiskati na podlago. Ne upam si. Zelo me boli, ko pritisnem z nogo, zato ni imelo smisla tvegati po nepotrebnem," je dodal Noel.

Clement Noel je v soboto grdo padel. Foto: Guliverimage

Kljub temu pa imajo francoski navijači ogromen razlog za zadovoljstvo, saj je po prvi vožnji na vrhu rezultatske razpredelnice domačin Steven Amiez, ki je s številko 10 z vrha sklatil Norvežana Henrika Kristoffersena. Ta zaostaja 32 stotink. Tretji je Avstrijec Manuel Feller (+0,66).

Na uvodnih tekmah sta se Noelu vedno najbolj približala Skandinavca. Na Finskem je bil to Norvežan Kristoffersen, v Avstriji pa Šved Kristoffer Jakobsen, ki je tokrat odstopil.

Tijan Marovt, edini slovenski tekmovalec na slalomski preizkušnji, nekdanji paradni disciplini moškega slovenskega alpskega smučanja, je s startno številko 54 odstopil tik pred merjenjem prvega vmesnega časa.

Tijan Marovt prve vožnje ni končal. Foto: Katja Kodba/STA

Zanimivo je, da slovenski tekmovalci v tej sezoni marljivo osvajajo najvišja mesta v drugih disciplinah. V tej sezoni so izvedli sedem tekem svetovnega pokala, na njih pa med državami, katerih predstavniki so se podali na stopničke, izstopa tudi Slovenija.

Švica se lahko pohvali z največjim številom (šest), Norveška je zbrala pet uvrstitev na stopničke, Francija in Avstrija tri, nato pa je po zaslugi tretjih mest smukača Mihe Hrobata in veleslalomista Žana Kranjca na vrsti že Slovenija (dve). Po enega junaka, ki je stal na stopničkah, imata Švedska in Brazilija.

Finale bo na sporedu ob 13. uri.