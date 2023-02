V živo: Gloria, Tim, Žan in Rok v ognju kvalifikacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v deskanju na snegu v gruzijskem Bakurianiju je danes dan za preizkušnjo v paralelnem slalomu. Na startni listi so štirje Slovenci, poleg Žana Koširja, najvišje uvrščenega na sobotnem paralelnem veleslalomu (11. mesto), še Tim Mastnak, Rok Marguč in Gloria Kotnik. Kvalifikacije so se začele ob 6.15, izločilni boji pa bodo na sporedu ob 10.00.