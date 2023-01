V belem Wengnu prvi trening, v zelenem Garmischu odpoved

Alpski smučarji so v Wengnu v Švici, kjer bo konec tedna tudi klasični smuk za pokal Lauberhorn. V torek so opravili prvi trening. Najhitrejši Slovenec je bil Martin Čater na 25. mestu (zaostanek 1,84), Miha Hrobat pa je bil 32. (+2,11). Medtem pa prihajajo slabe novice iz nemškega Garmisch-Partenkirchna.

Stefan Rogentin je bil najhitrejši na prvem uradnem preizkusu smukaške proge Lauberhorn pred sobotnim smukom za točke svetovnega pokala. Švicar je na progi, ki so jo kar precej skrajšali zaradi približno 20 centimetrov ponoči novozapadlega snega, dosegel čas 1:46,40 minute. Francoski veteran Johan Clarey je bil drugi (+0,21), vodilni v smukaškem seštevku Aleksander Aamodt Kilde pa tretji (+0,58). Na četrtem mestu je sledil olimpijski prvak v smuku Beat Feuz. Švicarski as (+0,67) bo v soboto nastopil na svojem zadnjem smuku v Wengnu, kariero pa bo končal prihodnji teden v Kitzbühelu.

Napoved ni najbolj obetavna. Do nedelje pričakujejo nove padavine in do 40 cm snega. Ker so noči mrzle, organizatorji ne bi smeli imeti večjih težav z utrjevanjem proge, razmere pa bodo zaradi nestabilnega vremena vsakodnevno ocenjevali sproti.

Odpoved Garmischa

Zaradi neugodnih vremenskih razmer in pomanjkanja snega je FIS odpovedal tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v smuku in veleslalomu, ki bi morali biti na sporedu 28. in 29. januarja v Garmisch-Partenkirchnu. Nadomestne lokacije še niso našli. Garmisch je bil četrtega januarja že prizorišče slaloma. Tega so kljub močni odjugi, ki je zelo načela snežno podlago, vendarle izpeljali.

V petek superveleslalom, v soboto smuk in nedeljo slalom

Miha Hrobat Foto: Guliver Image V Wengnu se obeta trojni tekmovalni spored 93. pokala Lauberhorn. V petek je na sporedu superveleslalom z začetkom ob 12.30, nato sledita smuk, ki se bo prav tako začel ob 12.30, ter še klasični slalom v nedeljo s prvo vožnjo ob 10.15 in drugo ob 13.15.

Švicar Marco Odermatt je lani zmagal na superveleslalomu, Kilde je zmagal na prvem, Avstrijec Vincent Kriechmayer pa na drugem smuku v Wengnu, slalomsko klasiko je dobil Norvežan Lucas Braathen.

Čater lani v Wengnu šesti

Martin Čater je lani v Wengnu dosegel uspeh kariere. Foto: Reuters Vse slovenske uvrstitve na zmagovalni oder v Wengnu so slalomske. Bojan Križaj je dvakrat zmagal v letih 1980 in 1981, Rok Petrovič je v Wengnu slavil leta 1986, ko je bil Križaj tretji za dvojne slovenske stopničke. Križaj je bil v Wengnu na stopničkah s tretjim mestom tudi leta 1987. Jure Košir je bil tretji v Wengnu leta 1995, Drago Grubelnik leta 2000 in Mitja Kunc leta 2002. Andrej Jerman je bil najboljši Slovenec na smukih v Wengnu s četrtim mestom leta 2011, Martin Čater pa je na smukih najvišje posegel lani s šestim mestom.