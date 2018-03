V Planico tudi letos z vlakom

Dolina pod Poncami bo med 22. in 25. marcem znova gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Organizatorji tekmovanja so na sredini tiskovni konferenci v Železniškem muzeju Slovenskih železnic zagotovili, da bo skakalnica nared, obetajo pa si med 60 in 70 tisoč obiskovalcev ter lepo vreme.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenske železnice že šesto leto zapored sodelujejo pri projektu trajnostnega razvoja in obiskovalcem smučarskih poletov ponujajo možnost, da se v dolino skakalnic odpravijo z vlakom. V zadnjih letih je z vlaki v Planico tako potovalo že več kot deset tisoč navijačev.

Na Slovenskih železnicah so v času planiškega praznika tudi letos zagotovili okrepljene redne vlake, v soboto in nedeljo pa bosta do Hrušice vozila dodatna vlaka. Od Hrušice do Planice bo vse tekmovalne dni za potnike organiziran brezplačni avtobusni prevoz do prizorišča in nazaj za vse redne in izredne vlake. Avtobusi, ki bodo vezani na vlak, se bodo iz Planice vračali s tretjega parkirnega boksa.

Ob predloženi vstopnici za prireditev Planica 2018 lahko potniki uveljavljajo popuste iz kateregakoli kraja v Sloveniji do postaje Jesenice ali Hrušica in nazaj. Tako se lahko v Planico z vlakom ob nakupu povratne vozovnice potniki zapeljejo 50 odstotkov ceneje, otroci med šestim in 12. letom pa kar 75 odstotkov ceneje. Otroci do šestega leta v spremstvu odraslega potujejo brezplačno. Vstopnice za planiško prireditev je mogoče kupiti tudi v Infocentrih na železniških postajah v Ljubljani, Celju, Mariboru in Kopru.

S prevozom z vlakom se bodo obiskovalci smučarskih poletov izognili gneči na cestah in na parkirišču v dolini skakalnic ter nepotrebni slabi volji, so na sredini novinarski konferenci povedali predstavniki OK Planica. Ob tem so opozorili tudi, da alkohol ne spada za volan, in pozvali voznike, da raje kot v avto sedejo na vlak.