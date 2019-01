Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tekmi celinskega pokala smučark skakalk v Planici so danes lep uspeh dosegle Slovenke, ki so poskrbele za dvojno zmago, med prvo peterico pa so končale tri. Zmagala je Jerneja Brecl, kar je bila zanjo prva zmaga v mednarodni konkurenci, prve stopničke na tej ravni tekmovanj pa si je priskakala Katra Komar.