V Moskvo samo Žan Košir

Deskarje v soboto čaka nadaljevanje sezone svetovnega pokala s paralelnim slalomom v Moskvi. Slovenske barve bo tokrat zastopal samo en A-reprezentant, Žan Košir, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS). Tim Mastnak in Rok Marguč bosta ostala doma na treningu in se Koširju pridružila naslednji teden.

V rusko prestolnico se alpski deskarji vračajo po januarju 2019, lani marca je bila tamkajšnja tekma zaradi koronske krize odpovedana. Na atraktivnem prizorišču (naravna proga je nadgrajena z umetno konstrukcijo) ob nogometnem stadionu Lužniki bo slovenske barve zastopal samo Košir, ki je moral zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus tako kot tudi Mastnak in Marguč izpustiti prvi slalom sezone v Bad Gasteinu.

"Takoj, ko sem moral v obvezno samoosamitev, sem si naredil načrt za vrnitev. Vse se mi je lepo izšlo, dobro se počutim in nimam prav nobenih težav. Pred preizkušnjo v Moskvi sem dobro pripravljen in visoko motiviran. V Rusijo odhajam, da pokažem, zakaj treniram," je pred odhodom v Moskvo dejal Tržičan, ki se je po karanteni na sneg vrnil v Kranjski Gori, v četrtek pa je slalom pod vodstvom glavnega trenerja Izidorja Šušteršiča vadil na Krvavcu.

Rok Marguč bo treniral doma. Foto: PierrexTeyssot, Guliverimage

Za razliko od Koširja pa je covid-19 več moči pobral Mastnaku in Marguču, zato sta se odločila, da tekmo v Moskvi izpustita. "Virus mi je vzel nekaj več moči, kot bi si med sezono kot vrhunski športnik želel. Me pa veseli dejstvo, da nisem pozabil deskati. Občutki po vrnitvi na sneg so dobri, vožnje so še vedno tiste prave. Za dosego želene ravni pa potrebujem še nekaj snežnih treningov in treningov za moč," je dejal Mastnak.

"Tudi sam sem se ob vrnitvi na sneg odločil, da Moskvo izpustim. Zadnje tri dni sem se posvečal slalomu, sledi blok štirih veleslalomskih treningov, nato pa v sredo odpotujem na jezero Banoje, kjer bo po Moskvi svetovni pokal. Upam, da se po prisilnem počitku slovenski deskarji vrnemo močnejši kot kadarkoli. Smo zelo motivirani, dodaten zagon za delo nam je vsekakor dala tudi nedavna odločitev Mednarodne smučarske zveze, da bo svetovno prvenstvo v začetku marca gostila 'moja' in 'naša' Rogla," pa je dejal Marguč.