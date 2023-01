V ekipi spet Anamarija Lampič, a brez Faka

V mešanih parih bosta slovenske barve branila Miha Dovžan in Polona Klemenčič. Jakov Fak se je odločil, da v nedeljo ne bo tekmoval.

Tudi Norvežani so šli v to tekmo z ne najboljšo ekipo. Ekipo bosta zastopala Christiansen in Ingrid Landmark Tandrevold, ki na Pokljuki nista posegla povsem po najvišjih mestih. Tudi nekatere ekipe so taktizirale pri sestavi ekip, kar lahko daje dodatne priložnosti slovenski dvojici.

V mešanih štafetah tudi Anamarija Lampič

V mešanih štafetah bodo v slovenski ekipi dobili priložnost Rok Tršan, Lovro Planko ter Živa Klemenčič in Anamarija Lampič. V zadnjo bo znova uprto veliko pogledov. Lampičeva je imela na četrtkovem šprintu zelo hiter čas, a je šestkrat zgrešila, tako da ni mogla biti zadovoljna s končnim izidom.

V norveški ekipi bodo priložnost dobili Filip Fjeld Andersen, Johannes Dale, Karoline Offigstad Knotten in Ragnhild Femsteinevik. A glede na zasedbo bodo prvi favoriti Francozi Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Anais Chevalier Bouchet in Julia Simon.

Hudi tekmeci bodo zanesljivo tudi Švedi z Jesperjem Nelinom, Martinom Ponsiluomo, Mono Brorsson in na Pokljuki nepremagljivo Elviro Öberg.

