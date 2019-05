V črni knjigi Walterja Hoferja tudi Slovenci

Hofer je svoje slovo po skoraj 30 letih na položaju napovedal novembra lani. Od takrat se ugiba o tem, kdo ga bo nasledil. Kot pravi 64-letni Avstrijec, bo to znano v kratkem.

Sam med obiskom Ljubljane, namenjenem udeležbi prvega sestanka koordinacijske skupine za nordijsko svetovno prvenstvo Planica 2023, še ni želel razkriti imen.

"V moji črni knjigi je nekaj kandidatov, a dokončno odločitev bo sprejel svet Fisa na svoji seji v Dubrovniku konec meseca," je za STA povedal ob robu četrtkovega dogodka, na katerem je Smučarska zveza Slovenije najboljšim slovenskim športnikom pretekle zime podelila nagrade.

Bi ga lahko nasledil Slovenec?

Njegova zadnja tekma bo leta 2020 v Planici. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Imamo veliko ljudi s potrebnimi znanji, ki bi lahko prevzeli to mesto, med njimi so tudi Slovenci. A na končno odločitev ne bo pomembno vplivalo samo znanje kandidata, saj bo šlo tudi za strateško odločitev," je povedal.

Glavna lastnost novega prvega človeka smučarskih skokov bo po njegovem morala biti sposobnost usklajevanja. "To je ključno. Veliko ljudi je vpletenih v skoke in vse to je treba uskladiti in nakazati smer delovanja."

To ocenjuje tudi za eno svojih pomembnejših lastnosti, saj je že velikokrat povedal, da si ne lasti uspehov v razvoju smučarskih skokov v zadnjih treh desetletjih, saj so po njegovem plod dela številnih ljudi. Najbolj ponosen pa je na to, da je s svojimi sodelavci naredil skoke bolj varne.

Zdaj je napredek nekoliko bolj postopen

Skoki so postali varnejši. Foto: Sportida "Še vedno gre za šport s tveganjem, a vendarle je bil na področju varnosti narejen velik napredek. To je velik prispevek k našim športnikom," je dodal.

Med dosežke svojega vodenja te panoge pa šteje tudi popularizacijo skokov v širšem merilu. "Smučarske skoke nam je uspelo spremeniti iz 'nišnega' športa, majhne discipline, v disciplino, ki ima veliko medijske pozornosti. To nam omogoča ustvarjanje večjega prihodka in večjih nagrad, kar je dobro za vse vpletene."

Če je bil v tej panogi od začetka njegovega delovanja leta 1992 napredek skokovit, kar se odraža tudi pri dinamiki razvoja najdaljšega poleta, pa bo šlo v prihodnosti po njegovi oceni za bolj postopne, manj izrazite, a vseeno pomembne spremembe.

"V preteklosti je bil napredek hiter, tako pri tehniki kot tudi pri drugih stvareh. Vseskozi smo poskušali slediti napredkom skakalcev, ki so zelo inovativni. Zdaj je ta napredek nekoliko bolj postopen, zato tudi pri pravilih ni pričakovati korenitejših sprememb."

Svojo zadnjo sezono in posledično kariero kot prvi človek smučarskih skokov pri Fisu bo končal v Planici na svetovnem prvenstvu v poletih. Kot pravi, se trenutka, ko se bo zadnjič lahko pod sodniškim stolpom "usedel s prijatelji, ki sodelujejo pri organizaciji Planice", zelo veseli.