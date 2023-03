Vse je nared za zgodovinski trenutek ženskih skokov

Potem ko so smučarske skakalke v petek zaradi sneženja in vetra ostale brez treninga za premierno žensko nedeljsko tekmo na letalnici v Vikersundu, bodo danes ob 10. uri na Norveškem le dočakale zgodovinski trenutek. Na treningu bo letelo 15 tekmovalk, tudi dve Slovenki, vodilna v seštevku norveške turneje Ema Klinec in Nika Križnar. To sicer ne bo prvi ženski polet, pred dvema desetletjema je Daniela Iraschko Stolz na posebnem treningu na Kulmu poletela 200 metrov.

Dolgo časa so se v pisarnah in ob skakalnicah pogovarjali, kdaj bo napočil trenutek, ko bodo skakalke dobile zeleno luč za nastop na letalnicah. Lani je padla odločitev, da bodo to priložnost dobile letos v Vikersundu.

Nastopilo bo 15 najboljših v razvrstitvi turneje Raw Air, kot šestnajsto pa so dodali Japonko Juki Ito, ki je bila na zadnji tekmi diskvalificirana in ni izpolnjevala pogojev za nastop. Na zadnji tekmi je namreč prepozno zapustila startno rampo ob zeleni luči, zato je v seštevku turneje padla na 20. mesto in ni bila med najboljšo petnajsterico, ki ima pravico nastopa na poletih. A so ji pogledali skozi prste.

Pričakovati je, da bo padel svetovni rekord. Leta 2003 je na Kulmu na posebnem treningu Avstrijka Daniela Iraschko (zdaj Iraschko-Stolz) skočila natanko 200 metrov, kar je uradno najdaljši ženski polet v zgodovini smučarskih skokov.

Nedeljska zgodovinska tekma je predvidena ob 10. uri.

Vikersund, trening