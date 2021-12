Tudi za Koširja, Mastnaka in druščino bo šlo kmalu zares

Najprej bo na sporedu paralelni veleslalom, dan pozneje se bodo deskarji pomerili še v paralelnem slalomu.

Glavni trener: Cilji in želje so najvišje

Slovenci so v Rusiji, natančneje v Azbakovu, že opravili prve treninge, na katerih niso imeli težav, verjamejo, da so dobro pripravljeni. "Vsi že komaj čakamo na začetek, da potrdimo dobro pripravljalno obdobje. Zaenkrat še ne moremo ničesar napovedovati, šele prve tekme bodo pokazale, kje smo in na kaj lahko računamo. Jasno pa je, da so cilji in želje najvišji," je iz Rusije sporočil glavni trener reprezentance Izidor Šušteršič.

Slovenska deskarska vrsta na medijski predstavitvi, Foto: SZS

Košir: Vztrajal bom, dokler bom lahko dosegal dobre rezultate

Za Žana Koširja, ki ga bomo jutri gostili v Sobotnem intervjuju, je jasno, da se na olimpijsko sezono vedno odlično pripravi. V preteklosti ga pri tem niso zmotile niti poškodbe, zdaj teh nima, zato z optimizmom čaka na novo sezono in Peking, resno pa se spogleduje tudi že z olimpijskimi igrami čez štiri leta v Italiji.

"Dokler lahko dosežem dober rezultat, bom tekmoval. Lani sem jih kar nekaj, podobno sezono pričakujem tudi letos. Verjamem, da smo vsi dobro pripravljeni, veterani, kot so Roland Fischnaller, Andreas Prommegger, Benjamin Karl, Aaron March in še nekateri vključno z mano, dokazujejo, da si lahko dober tudi z nekaj več leti, ne pričakujem, da bi bilo letos kaj drugače. Tudi kakšnih bistvenih sprememb v opremi nisem opazil, tako da verjamem, da bodo na vrhu isti tekmovalci kot v zadnjih sezonah," je napovedal 37-letni Tržičan.

Rok Marguč Foto: Guliverimage/Getty Images

Marguč računa tudi na izkušnje

Njegova reprezentančna kolega Rok Marguč in Tim Mastnak nista prav nič manj motivirana. Marguč bi rad bil boljši kot v zadnjih dveh sezonah, optimizem gradi tudi v boljšem zdravstvenem stanju, kot ga je imel v zadnjih letih.

"Tako pomembnih sezon, kot je ta, sem dal nekaj skozi, tako da verjamem, da mi bodo izkušnje pomagale, prav tako računam, da mi bo pomagalo dejstvo, da sem v Dolomitih zadnji teden lahko treniral na umetnem snegu, podobnemu temu v Rusiji. Nasploh sem bil tukaj že nekajkrat na pripravah, tako da razmere dobro poznam in se nadejam dobrih voženj," je dejal Marguč.

Tim Mastnak Foto: Grega Valančič/Sportida

Mastnak navdušen nad švedsko izkušnjo

Proga in razmere naj bi ustrezale tudi Mastnaku, ki je glavni trening za sezono opravil na Švedskem. Tega lani sicer ni pokazal, a je takrat imel opravičilo, tekma je bila zanj takoj po bolezni.

"Lanske tekme tu se dobro spomnim, saj je bila neposredno po preležani okužbi z novim koronavirusom. Prve vožnje so bile dobre, potem mi je začelo zmanjkovati moči, imel pa sem tudi nekaj smole, saj me je Maurizio Bormolini premagal le za stotinko. Upam, da bo letos bolje," se uspeha nadeja Mastnak, ki je lanski paralelni veleslalom v Banoju končal na 13. mestu.

Sara Goltes Foto: Ana Kovač

Goltesova vrhusko telesno pripravljena

V karavano se bo letos vrnila Gloria Kotnik, ki pa v Rusijo ni odšla, bo pa tam nastopila Sara Goltes, ki letos računa na preboj naprej. Obe dekleti še nimata olimpijske norme, zato bo vsako tekmovanje zanju zelo pomembno. "Še nikoli telesno nisem bila pripravljena, kot sem letos. To sezono grem na vse ali nič," zatrjuje Goltesova, za katero bi bil uspeh vsaka uvrstitev v izločilne boje.

Krog favoritov je širok

Favorite tekem je deloma naštel že Košir, vsekakor pa je treba mednje šteti celotno rusko reprezentanco na čelu z mladim, a že večkratnim svetovnim prvakom Dimitrijem Loginovom in izkušenim Andrejem Soboljevom, ne samo na domačih tekmah, ampak v sezoni nasploh.

Tudi v ženski konkurenci bo ruska reprezentanca zelo močna, Sofia Nadiršina je lani pokazala velik potencial, vrh naj bi krojile tudi Natalija Bikova in Natalija Soboljeva. Močne bodo zagotovo spet Nemke Ramona Hofmeister, Selina Jörg in Chayenne Loch, tradicionalno na vrh računajo tudi Avstrijke in Švicarke.

Svetovni pokal bo imel letos deset postaj, le v Banoju pa bosta na sporedu tako veleslalom kot slalom, pet bo tudi ekipnih tekem. Na Rogli bo letos paralelni veleslalom po olimpijskih igrah, in sicer 5. marca.