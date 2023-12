Tudi pri moških finsko slavje, Ličef daleč od točk, Gros odstopil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finski smučarski tekač Perttu Hyvärinen je zmagovalec druge etape novoletne turneje Tour de Ski v italijanskem Dobbiacu. Za dobre četrt minute je 32-letnik na 10 km v klasični tehniki ugnal norveška zasledovalca, drugouvrščenega Erika Valnesa in tretjega Haralda Oestberga Amundsena. Edini Slovenec v cilju Miha Ličef je bil 60.

Za Hyvärinena je to prva posamična zmaga v svetovnem pokalu, pred tem je dvakrat končal na odru za zmagovalce na štafetnih preizkušnjah, bil pa je tudi del srebrne finske moške štafete z letošnjega svetovnega prvenstva v Planici.

Dvaintridesetletni Finec je danes za 16,2 sekunde ugnal Valnesa, Amundsen pa je zaostal še sekundo več. Je pa Valnes prevzel vodstvo v seštevku turneje. Ima štiri sekunde naskoka pred Amundsenom, 28 sekund pa zaostaja Američan Ben Ogden.

Od štirih Slovencev, ki so začeli Tour de Ski, sta bila na startu le Miha Ličef in Anže Gros, medtem ko sta zaradi zdravstvenih razlogov v domovino že odpotovala Miha Šimenc in Vili Črv.

Ličef je bil danes 60. z zaostankom 2:15,4 minute, Gros pa preizkušnje ni končal. V skupnem seštevku je Ličef 68. in zaostaja 3:01 minute za vodilnim Valnesom.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je zaradi odsotnosti rojaka Johannesa Hoesflota Klaeba (bolezen) vodstvo povišal Amundsen, ki je zbral 814 točk oziroma 80 več od Klaeba.

Prvi dan leta 2024 bosta v Dobbiacu na sporedu še zasledovalni preizkušnji na 20 km v prosti tehniki. Ob 10. uri bodo začeli moški, ženske pa bodo tekmovale od 12.30.

Izidi,

- moški, 10 km, klasično:

1. Perttu Hyvärinen (Fin) 23:08,6

2. Erik Valnes (Nor) + 16,2

3. Harald Oesberg Amundsen (Nor) 17,2

...

60. Miha Ličef (Slo) 2:15,4

... - odstop:

Anže Gros (Slo); - nista startala:

Miha Šimenc, Vili Črv (oba Slo) ... Novoletna turneja, vrstni red (2/7):

2. Erik Valnes (Nor) 25:14

3. Harald Oesberg Amundsen (Nor) + 0:04

3. Ben Ogden (ZDA) 0:28

...

68. Miha Ličef (Slo) 3:01

... Vrstni red v svetovnem pokalu (11/34):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 814 točk

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734

3. Paal Golberg (Nor) 671

...

69. Miha Šimenc (Slo) 74

...

