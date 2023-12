Nadaljuje se norveško prvenstvo, prvenec Nemke

Norveški tekač na smučeh Johannes Hoesflot Klaebo je v cilju za 17,7 sekunde prehitel rojaka Paala Golberga na drugem mestu, tretji je bil še en Norvežan Henrik Doennestad (+21,1). Domača reprezentanca je torej potrdila prevlado, saj je bil Šved Calle Halfvarsson edini zunaj norveškega tabora, ki se mu je uspelo prebiti med prvih sedem tekmovalcev v cilju. Bil je četrti z zaostankom 23 sekund. Britanec Andrew Musgrave, ki je v sobotnem skiatlonu zaostal zgolj za Klaebom, je bil 19.

Po treh zmagah na preizkušnjah v Trondheimu konec tega tedna se je Klaebo povzpel v vodstvo skupne razvrstitve svetovnega pokala. Pred do sedaj vodilnim rojakom Haraldom Oestbergom Amundsenom, ki je bil tokrat sedmi, ima sedem točk prednosti.

Na startu sta bila dva Slovenca, Miha Ličef je bil na koncu 62., Vili Črv pa 68. z zaostankom 3:30.7 minute. Miha Šimenc ni nastopil.

Prva zmaga Carlovec

Carlova je bila s časom 28:13,6 minute v cilju hitrejša od Rosie Brennan iz ZDA in Ebbe Andersson iz Švedske. Slovenk ni bilo na startu. Carlova je ciljno črto prečkala 19,6 sekunde pred Brennanovo in 21,6 pred Anderssonovo. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Jessie Diggins iz ZDA je bila četrta z zaostankom 28,3 sekunde.

Diggins kljub temu ohranja zajetno prednost v skupnem seštevku, po desetih preizkušnjah ima 724 točk. Druga je Švedinja Emma Ribom, danes na osmem mestu, s 668 točkami, tretja pa Brennan s 631.

Smučarske tekače in tekačice zdaj čaka krajši premor pred prvo postajo novoletne turneje v Dobbiacu 30. decembra.

Trondheim, klasična tehnika, 10 km (M)



1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 24:43,1

2. Paal Golberg (Nor) +17,7

3. Henrik Doennestad (Nor) +21,1

4. Calle Halfvarsson (Šve) +23,0

5. Erik Valnes (Nor) +34,4

...

62. Miha Ličef (Slo) +2:44,3

68. Vili Črv (Slo) +3:30,7



Svetovni pokal, skupno (10/37):



1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 734 točk

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 727

3. Paal Golberg (Nor) 652

4. Erik Valnes (Nor) 519

5. Calle Halfvarsson (Šve) 513

...

68. Miha Šimenc (Slo) 63