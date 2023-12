Trije Slovenci v izločilnih bojih deskarske tekme v Cortini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski predstavniki v deskanju Žan Košir, Tim Mastnak in Gloria Kotnik so se uvrstili v izločilne boje tekme za svetovni pokal v paralelnem veleslalomu v italijanski Cortini d'Ampezzo. Košir je dosegel šesti čas kvalifikacij, Tim Mastnak in Gloria Kotnik pa sta bila deseta.