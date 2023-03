Čas je za finalni spektakel: v boj 12 Slovencev

Finale tekmovalnega obdobja 2022/23 za smučarske skakalce je tu. Delavci so vse do srede pripravljali letalnico bratov Gorišek, ki zaključka sezone tako pozno še ni gostila. V popoldanskih sredinih urah so začeli s preizkusom letalnice, ki so ga po padcu mladega Taja Ekarta zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedali.

Na preizkusu je tako nastopilo le 21 skakalcev, najdlje je odneslo Ernesta Prišliča, ki je poletel kar 247 metrov, a pri tem padel. Na srečo se je sam pobral in brez poškodb zapustil iztek. Najdaljši polet brez padca je uspel Ožbeju Zupanu, ki se je podpisal pod 225 metrov, nordijski kombinatorec Gašper Brecl je poletel do 223 metrov, prek nekoč magičnih 200 je poletelo 11 skakalcev.

Ernest Prišlič je na sredinem preizkusu poletel 247 metrov, a pri tem padel. Na srečo brez posledic.

Četrtkov program se bo začel že ob 8. uri z uradnima treningoma, pol ure prej, kot je bilo predvideno, ob 10. uri sledijo kvalifikacije. Na vrhu letalnice bo predvidoma 68 skakalcev, od tega 12 Slovencev, saj ima domača zasedba danes pravico do nacionalnega paketa.

Po eno od 40 vstopnic za petkovo tekmo se odpravljajo Timi Zajc (številka 66), Domen Prevc (65), Anže Lanišek (64), Lovro Kos (48), Žak Mogel (34), Rok Masle (33), Maksim Bartolj (6), Matija Vidic (5), Tilen Bartol (4), Jernej Presečnik (3), Rok Oblak (2) in Patrik Vitez (1).

Jelar še ni zdrav, tudi Peter Prevc v vlogi gledalca

Zadnje omenjeni je priložnost dobil po odpovedi lanskega lastnika malega globusa v poletih Žige Jelarja. Ta po bolezni še ni pripravljen na tekmovalne napore. O njegovem morebitnem nedeljskem nastopu, ko bo lahko nastopilo najboljših 30 iz svetovnega pokala, se bodo odločili v soboto. Slovenska trojica Peter Prevc, Žiga Jelar in Anže Lanišek je na lanski petkovi tekmi v Planici zasedla celoten zmagovalni oder. Danes bo od teh letel le Lanišek, ki se bori tudi za tretje mesto v skupnem seštevku zime. Foto: Guliver Image

Celotno Planico bo kot gledalec spremljal kapetan slovenske reprezentance Peter Prevc, ki je po grdem padcu na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu predčasno končal sezono. "Dober sem, samo skakati ne smem. Počakati moram. S terapijami pospešujemo zdravljenje. Žal ne smem prehitevati dogodkov, da ne bi bilo v prihodnje slabo. Maja se bom potem spet priključil reprezentanci na treningih," ob svoji novi vlogi pod Poncami pravi 30-letnik.

Edini od bratov Prevc, ki bo v vlogi tekmovalca, bo Domen, saj je Cene Prevc pred sezono napovedal konec kariere. Še zadnjič bo poletel v soboto, ko bo kariero končal še Tilen Bartol, Bor Pavlovčič pa bo to storil že v petek.

Od leta 2017 je svetovni rekord v lasti avstrijskega šampiona Stefana Krafta, ki je v Vikersundu poletel 253,5 metra. Do iste daljave je leta 2018 v Planici poletel njegov rojak Gregor Schlierenzauer, a po doskoku z rokama podrsal po tleh. Rekorder planiške velikanke je z 252 metri Rjoju Kobajaši (marec 2019).

"Kar bo več kot sedem, bo lep uspeh"

"Dvanajst fantov bomo imeli v kvalifikacijah. Zasluženo. Naj uživajo, sezona je dolga. Veliko tekem je za nami. Že pet mesecev vse skupaj traja. Imamo zaključek doma. Želja je, da ga izkoristimo in se čim več fantov uvrsti na tekmo. Karkoli bo več od sedem, bo lep uspeh," pred kvalifikacijami pravi glavni trener Robert Hrgota.

"Želja je, da ga izkoristimo in se čim več fantov uvrsti na tekmo. Karkoli bo več od sedem, bo lep uspeh," pred kvalifikacijami pravi glavni trener Robert Hrgota.

Lani so Slovenci v Planici navdušili domače navijače, na petkovi posamični tekmi so zasedli prva štiri mesta, na ekipni zmagali, na nedeljskem zaključku je bil Peter Prevc tretji, Jelar je osvojil globus.

Ta konec tedna bo v Planici posvečen tudi spominu na pred dnevi umrlega Janeza Goriška, ki je z bratom Ladom skonstruiral planiško lepotico.

Slovenci v igri za zmagovalni oder na "več frontah"

Slovenski tabor bo tudi tokrat napadal stopničke, a ne le na tekmah, pač pa tudi v skupnih seštevkih. Lanišek je ob odsotnosti Poljaka Dawida Kubackega v igri za tretje mesto. Trenutno je četrti, 73 točk za Poljakom. Slovenci so v pokalu narodov tretji. Foto: Nik Moder/Sportida

"Zadnji vikend bi rad užival. Da se bo dalo daleč leteti. Iz skoka v skok, iz tekme v tekmo bom šel. Borimo se. Imamo tudi še pokal narodov v igri. Vsaka priložnost je dobrodošla," pred začetkom pravi najboljši Slovenec v svetovnem pokalu.

Halvor Egner Granerud si je že priboril veliki globus, v boju za malega v seštevku poletov mu kaže najbolje, pred drugim Stefanom Kraftom ima 60 točk prednosti. Foto: Sportida Če je veliki kristalni globus že oddan Halvorju Egnerju Granerudu, pa manjši za zmago v poletih še nima lastnika. V najboljšem položaju je Granerud s 380 točkami, ogrozi ga lahko Stefan Kraft (320 točk). V boju za tretje mesto so kar trije Slovenci, tretji je Zajc (171), četrti Domen Prevc (163), peti pa Lanišek (154).

Ob tem so Slovenci trenutno tretji v pokalu narodov. S 6.350 točkami zanesljivo vodijo Avstrijci, drugi so Nemci (5.140), tretji Slovenci imajo 4.782 točk, četrti Poljaki 4.484 točk, peti Nemci pa 4.204 točke.

Četrtek v znamenju otrok

Četrtek pod Poncami bo znova v znamenju otrok, kvalifikacije naj bi si ogledalo okoli pet tisoč šolarjev.

Spored se bo, če ne bo sprememb, nadaljeval v petek, ko bo posamična tekma s prvo serijo ob 15. uri. V soboto bodo skakalci moči združili na ekipni tekmi (10. uri), v nedeljo pa ob 10. uri sledi še zadnja tekma sezone z najboljšimi 30 v svetovnem pokalu.

Letalnica bratov Gorišek, trening in kvalifikacije

Program poletov, Planica Četrtek, 20. marec

8.00 uradni trening (dve seriji)

10.00 kvalifikacije Petek, 31. marec

14.00 poskusna serija

15.00 prva serija posamične tekme Sobota, 1. april

9.00 poskusna serija

10.00 prva serija ekipne tekme Nedelja, 2. april

9.00 poskusna serija

10.00 prva serija posamične tekme

