Tina Maze v novi vlogi

Nekdanja slovenska smučarka danes 39-letna Tina Maze si je našla nov izziv. Kot je razkrila na Instagramu, bo v novi sezoni svetovnega pokala opravljala vlogo strokovne komentatorke oziroma strokovne sodelavke za Warner Bros Discovery/Eurosport. "Res sem vesela. Komaj čakam, da začnemo," je ob sliki, na kateri sta z mikrofonom tudi nekdanji smučarski skakalec Martin Schmitt in nekdanja smučarska tekačica Justyna Kowalczyk, zapisala Mazejeva, oba nekdanja športnika sta prav tako postala del ekipe. Mazejeva je sicer kot strokovna sodelavka omenjenega programa že delovala na dveh svetovnih prvenstvih v letih 2017 in 2019.

Kot je povedala v pogovoru za Delo, sicer ne bo komentirala vsakega nastopa posebej, bo pa mednarodna povezovalka zgodbe, kjer bodo v ospredju intervjuji. Ob tem je za Delo spregovorila tudi o trenutnem stanju slovenske reprezentance, ki ima ogromno težav s poškodbami. Kot zadnja se je na seznamu poškodovanih znašla Andreja Slokar, že pred njo so bili na tem seznamu še Meta Hrovat in Tina Robnik pa tudi Boštjan Kline. "Psihofizična priprava je temelj vsega. Ne morem sprejeti tega, da se poškodba zgodi zaradi smole, kot tudi tega, da ko zmagaš, imaš srečo. Zdaj sem pod vplivom Andree Massija in njegovega razmišljanja o športu, toda tudi pri tem sva na enaki valovni dolžini. Seveda se lahko zgodi kaj nepričakovanega, toda preventiva in psihofizična priprava te lahko vsaj zaščitita pred poškodbami. Seveda se lahko zgodi tudi kaj nepričakovanega, toda če si ti pripravljen dovolj, se lahko izvlečeš z manj hudimi posledicami," je za Delo dejala Mazejeva.

Ob tem je razkrila tudi favoritke za novo sezono, ki se bo za smučarke začela v soboto v Söldnu. "Res bo sezona zanimiva. V ženski konkurenci največ stavim na Mikaelo Shiffrin, je sijajna in popolna smučarka, ne tvega pretirano. Že to, da je v Čilu vadila smuk, razkriva precej. Ko sem sama zadnji dve leti tam trenirala smuk, sem v tej disciplini zelo napredovala. Veselim pa se tudi njenega dvoboja s Petro Vlhovo. To je dobro za smučanje, brez ene ni druge," je še dejala Mazejeva.

Korošica, ki se je uradno upokojila leta 2016, je v svoji izjemno bogati karieri osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, še dva mala globusa, rekordnih 2.414 točk v eni sezoni, kar 26 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, razporejenih na vse discipline, štiri olimpijske kolajne, med katerimi sta tudi dve zlati, štirje naslovi svetovne prvakinje in še pet srebrnih kolajn s svetovnih prvenstev.

