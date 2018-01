Tina Maze ostaja rekorderka

Po "le" sedmem mestu na veleslalomu v Lenzerheideju in naznanitvi, da bo izpustila preizkušnje v Stockholmu in Garmisch-Partenkirchnu, je postalo dokončno jasno, da Mikaela Shiffrin v tej zimi ne bo ogrozila točkovnega rekorda Tine Maze, ki znaša 2414 točk.

Letvica je (še) previsoko: Tina Maze in njenih 2414 točk. Foto: Reuters

Na današnji dan pred štirimi leti je Tina Maze obnorela Pohorje in na mariborskem slalomu Zlate lisice slavila eno najbolj veličastnih zmag v svoji karieri. To je bila ena od kar enajstih zmag v sanjski sezoni 2012/13. Ta se nato ni končala le z osvojenim velikim kristalnim globusom in velikansko prednostjo pred zasledovalkami, ki so brez sape pravzaprav ostale že pred novim letom, temveč tudi z rekordnim točkovnim izkupičkom. Kar 2414 točk je v tisti zimi osvojila Mazejeva in tako za 414 točk "premagala" trinajst let star mejnik Hermanna Maierja, medtem ko pa se je Lindsey Vonn leta 2012 ustavila pri 1980 točkah.

V tej zimi se je o Tininem dosežku govorili bolj pogosto kot v predhodnih zimah, kar je bila posledica sanjskega prvega dela sezone Američanke Mikaele Shiffrin. Ta je večkrat priznala, da si s statistiko ne beli glave ter poudarjala, da rekord Mazejeve še zdaleč ni njen cilj. Bržčas tudi zaradi tega, ker bi bilo nabiranje točk na vseh tekmah v delnem nasprotju z drugimi cilji, predvsem postopnim dodajanjem disciplin in osredotočanjem na olimpijske igre, medtem ko pa je veliki in mali slalomski globus že rezervirala.

Mikaeli Shiffrin se nasmiha drugi veliki kristalni globus. Foto: Guliver/Getty Images

Shiffrinova je že sporočila, da se ne bo udeležila paralelne mestne preizkušnje v Stockholmu in dveh predolimpijskih smukov (enega bodo Nemci pripravili v dveh vožnjah) v Garmisch-Partenkirchnu. Ker pa koledar svetovnega pokala po koncu olimpijskih iger predvideva le še osem tekem, je jasno, da najboljša smučarka svetovnega pokala tudi ob popolnem zmagovalnem pohodu ne more več doseči Tinine številke.

Zdaj ima Shiffrinova namreč na svojem računu 1513 točk. Račun je torej preprost. Tudi če bi dobila nedeljski slalom v Lenzerheideju in po vrnitvi iz Južne Koreje nanizala še osem zmag, bi bila na koncu za točko prekratka. Bolj realno pa je, da ji bo do Mazejeve zmanjkalo precej več točk.

Največ točk v eni sezoni:

2012/13 (36 tekem): Tina Maze – 2024 točk

1999/00 (40 tekem): Hermann Maier - 2000

2011/12 (37) : Lindsey Vonn - 1980

2005/06 (36): Janica Kostelić 1970

1996/97 (32): Pernilla Wiberg - 1960

20015/16 (44): Marcel Hirscher - 1795

2008/09 (34) : Lindsey Vonn - 1788

2010/11 (33): Maria Riesch - 1728

2001/02 (35): Stephan Eberharter - 1702