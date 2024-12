Naš deskar je v velikem finalu premagal Italijana Maurizia Bromolinija, ki je odstopil. Tretje mesto je zasedel prav tako Italijan Mirko Felicetti. Za Tima Mastnaka je bila to četrta zmaga na tekmah svetovnega pokala in jo je dosegel po dolgih petih letih. Sicer pa so bile to zanj že desete stopničke.

Rad ima Kitajsko

"Rad imam Kitajsko in zelo lepo je deskati tukaj. Zadnja zmaga v svetovnem pokalu je bila leta 2019 na Kitajskem. Lepo se je vrniti na vrh," je takoj po tekmi za Fis povedal 33-letni Celjan, ki se je leta 2022 na olimpijskih igrah v Pekingu že "okitil" s srebrom.

Tim Mastnak Foto: Miha Matavž/FIS

Mastnak je v četrtfinalnem nastopu tekmoval s Poljakom Oskarjem Kwiatkowskim. Poljak je vodil za 33 stotink, vendar je ta storil napako in v nadaljevanju izgubil prednost. Mastnak je prevzel vodstvo za skoraj sekundo, nato pa je njegov tekmec storil še eno napako in pred prihodom v cilj končal tekmo.

Še bolj napeto je bilo v drugem polfinalu, ko se je naš deskar pomeril z Italijanom Mirkom Felicettijem. Po začetnem vodstvu je zaostal za 19 stotink, a je nato Italijan zdrsnil, v snegu pa je končal tudi Mastnak, tako da nobeden ni prišel do cilja. Pozneje so sodniki odločili, da je Felicetti oviral našega tekmovalca, kar je pomenilo, da se je Celjan prebil v veliki finale in tam na koncu zasluženo zmagal.

Gloria Kotnik je bila na koncu četrta. Foto: Guliverimage

Gloria Kotinik za las ob stopničke

Zelo blizu stopničkam je bila tudi Gloria Kotnik, ki je na koncu osvojila četrto mesto. V tekmi za tretje mesto je Slovenko premagala Japonka Miki Tsubaki. Zmagala je Italijanka Lucia Dalmasso, druga pa je bila Avstrijka Sabine Payer.

V polfinalu se je Kotnikova pomerila z Avstrijko Sabine Payer, ki je pozneje nastopila tudi v finalu. Payerjeva je hitro povedla in po napaki Kotnikove je Payer le še povečala prednost, pozneje pa je slovenska deskarka tudi odstopila.

Na 23. mestu je končal Žan Košir (+2,22) in je nadaljevanje zgrešil za 33 stotink, 29. pa je bil Rok Marguč (+2,91).

V nedeljo bodo v Yanqingu pripravili še paralelni slalom.

* Izidi:

- moški:

2. Maurizio Bormolini (Ita)

3. Mirko Felicetti (Ita)

4. Andreas Prommegger (Avt)

5. Sangho Lee (JKo)

6. Oskar Kwiatkowski (Pol)

...

- brez nastopa v izločilnih bojih:

23. Žan Košir (Slo)

29. Rok Marguč (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Mauizio Bormolini (Ita) 206

2. Tim Mastnak (Slo) 160

3. Sangho Lee (JKo) 134

4. Sangkyum Kim (JKo) 121

5. Edwin Coratti (Ita) 115

6. Andreas Prommegger (Avt) 110

...

28. Žan Košir (Slo) 23

29. Rok Marguč (Slo) 20 - ženske:

1. Lucia Dalmasso (Ita)

2. Sabine Payer (Avt)

3. Tsubaki Miki (Ita)

4. Gloria Kotnik (Slo)

5. Ramona Theresia Hofmeister (Nem)

6. Julie Zogg (Švi)

...

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Sabine Payer (Avt) 225

2. Tsubaki Miki (Jap) 200

3. Ester Ledecka (Češ) 150

4. Aleksandra Krol-Walas (Pol) 138

5. Lucia Dalmasso (Ita) 129

5. Julie Zogg (Švi) 118

...

14. Gloria Kotnik (Slo) 64

Portret deskarja na snegu Tima Mastnaka: - rojen: 31. januarja 1991,

- prebivališče: Celje,

- višina: 177 centimetrov,

- teža: 80 kilogramov,

- poklic: zaposlen v slovenski vojski, diplomirani ekonomist,

- klub: Sport Klub M-Celje,

- trener: Robert Mastnak. * Največji uspehi:

- olimpijske igre:

2. mesto, Peking 2022, paralelni veleslalom,

16. mesto, Pjongčang 2018, paralelni veleslalom, - SP:

2. mesto, Park City 2019, paralelni veleslalom, - MSP:

1. mesto, Valmalenco 2011, paralelni veleslalom, - svetovni pokal:

1. mesto, Yanqingu 2024, paralelni veleslalom,

1. mesto, Secret Garden 2019, paralelni veleslalom,

1. mesto, Carezza 2018, paralelni veleslalom,

1. mesto, Scuol 2018, paralelni veleslalom,

2. mesto, Scuol 2024, paralelni veleslalom,

2. mesto, Winterberg 2022, paralelni slalom,

2. mesto, Simonhöhe 2022, paralelni veleslalom,

3. mesto, Roglas 2022, paralelni veleslalom,

3. mesto, Kayseri 2018, paralelni veleslalom,

3. mesto, Scuol 2021, paralelni veleslalom,

4. mesto, Cortina d'Ampezzo 2021, paralelni veleslalom,

4. mesto, Winterberg 2019, paralelni slalom,

4. mesto, Rogla 2014, paralelni veleslalom,

5. mesto, Banoje 2021, paralelni veleslalom,

5. mesto, Piancavalo 2020, paralelni veleslalom,

5. mesto, Scuol 2020, paralelni veleslalom. (sta)

