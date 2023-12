Težave številke 1 v smučarskih skokih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začetek letošnje skakalne sezone je bil v znamenju avstrijskega predstavnika Stefana Krafta, ki je s petimi zmagami trdno na prvem mestu svetovnega pokala. Če je do zdaj vse teklo kot po maslu, pa so se pri Avstrijcu spet pojavile že znane težave s hrbtom.

Pet zmag, eno drugo, eno tretje in deveto mesto je bera Stefana Krafta pred začetkom novoletne turneje. Njegove so bile celo vse štiri uvodne preizkušnje, ko tekmeci niso našli pravega orožja, da bi ga premagali.

V Klingenthalu je to kot prvemu uspelo Nemcu Karlu Geigerju. V skupnem seštevku svetovnega pokala ima Kraft pred drugim Nemcem Andreasom Wellingerjem 222 točk naskoka. Njegov vstop v novo zimo se zdi pravljičen.

A ni vse tako prešerno. Spet so se pojavile pri njem že znane težave s hrbtom. Skozi celotno pripravljalno obdobje za razliko od preteklih let ni tarnal nad bolečinami, zdaj pa so se spet prikradle.

"Upam, da bodo težave s hrbtom hitro izginile, da bom lahko mirno prišel na novoletno turnejo. Smučarski skoki niso ravno dobrodošel šport za hrbet," poudarja.

Zadnjo postojanko v Engelbergu, ki je bil generalka za turnejo štirih skakalnic, je zapustil z zmago in v bolečinah. "Po pripravljalnem obdobju sem se počutil kot 20-letnik, zdaj pa se počutim, kot da bi imel 40 let."

Ne glede na vse nevšečnosti so njegove misli usmerjene v zlatega orla. Po sezoni 2014/15 bi namreč rad še drugič v karieri osvojil prestižno novoletno turnejo.