Slovenija bo letos tekme za svetovni pokal skozi vrsto zimskih športov gostila šestkrat na petih različnih prizoriščih. Sezono tekem na najvišji ravni na slovenskih tleh bodo v začetku januarja odprle alpske smučarke v Kranjski Gori.

Naslednji bodo na delu deskarji, ti bodo Slovenijo obiskali 25. januarja, ko bo Rogla prizorišče tekme za svetovni pokal. Ljubno ob Savinji bo 15. in 16. februarja znova gostilo najboljše smučarske skakalke.

V marcu sledijo še trije svetovni pokali, 1. in 2. bo Kranjska Gora gostila še najboljše moške smučarje na Pokalu Vitranc, med 13. in 16. marcem bo Pokljuka prizorišče svetovnega pokala v biatlonu, Planica pa bo med 27. in 30. marcem tradicionalno gostila zaključek sezone moškega dela svetovnega pokala smučarskih skakalcev.

Na dogodku je SZS prvič predstavila posebno skupno vstopnico za pet dogodkov pod okriljem zveze, ki bo gledalcem za omejen čas in omejeno količino na voljo za 39,90 evra. Vstopnica velja za obe smučarski tekmovanji v Kranjski Gori, za tekme skakalk na Ljubnem in skakalcev v Planici ter biatlonske boje na Pokljuki.

Pa še telemark, parabiatlon, parasmučanje ...

Skupno bo SZS v prihajajoči sezoni priredila devet dogodkov. Ob omenjenih se bodo smučarke in smučarji v telemarku za točke borili na Krvavcu med 6. in 8. marcem, Slovenija pa bo gostila še parabiatlonce od 5. do 9. februarja na svetovnem prvenstvu na Pokljuki ter parasmučarje na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori od 4. do 6. marca.

"S ponosom SZS prihaja v obdobje nove strategije, v kateri je povezovanje ena od ključnih vrednot. Verjamem, da smo že z današnjo uverturo na tem povezovanju in sodelovanju kar nekaj naredili, še bolj pa je pomembno, da naznanjamo skupno, eno vstopnico za vse dogodke pod okriljem SZS. Na ta način verjamemo, da to povezovanje, ki je eno od ključnih vrednot, tudi uresničujemo v praksi," je v uvodu današnje prireditve dejal direktor zveze Uroš Zupan.

Ob robu predstavitve so predstavniki organizacijskih komitejev za omenjene tekem namenili nekaj besed in predstavili svoja tekmovanja in tekmovališča zbranemu občinstvu.

Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica, je dejal, da so priprave stekle takoj po koncu minule tekme pod Poncami in čakajo le še na ugodne vremenske razmere: "Planica ni zgolj športno tekmovanje, je dogodek. Najprej moramo poskrbeti za športnike, da imajo korektne pogoje, potem takoj sledijo gledalci. Spremljevalni program bo bogat in zabaven s slovenskimi glasbeniki, poslovno konferenco in trajnostnim vsebinam, ki jih letos posebej močno naslavljamo skozi kulinarično ponudbo. Želimo, da je izkušnja gledalca v Planici od prihoda do odhoda čim boljša."

"Priprave so se začele že takoj po pretekli tekmi, ki je niti nismo končali, saj smo jo morali odpovedati zaradi slabih vremenskih razmer. Letos bomo med obema vožnjama izvedli nastop slovenske glasbene skupine ali pevca. Potem je tu žreb startnih številk, podelitev in tudi največji slovenski 'apres ski'. Edina stvar, ki lani ni odpadla, čeprav je bila zaradi dežja v dvorani, bo tudi letos," pa je dejal Žiga Fišer, predstavnik OK Pokala Vitranc v Kranjski Gori.

