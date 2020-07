Svetovno prvenstvo v Cortini vendarle februarja 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju bo v Cortini d'Ampezzo v Italiji vendarle potekalo v izvornem terminu, od 9. do 21. februarja prihodnje leto, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis). Italijanska zveza za zimske športe je zaradi posledic pandemije novega koronavirusa sicer še pred tedni prosila, če bi lahko prvenstvo prestavila na februar 2022.

Cortina d'Ampezzo leži v pokrajini Benečija, ki je bila ena najbolj prizadetih v epidemiji virusa sars-cov-2, tamkajšnje oblasti so tako še pred nekaj tedni pričakovale, da bo prvenstvo februarja prihodnje leto nemogoče izvesti. Prirediteljem, italijanski zvezi za zimske športe (Fisi), je na pomoč priskočila Mednarodna smučarska zveza in njene članice, skupaj pa so naposled našli rešitev za prvenstvo leta 2021.

Močan pozitiven signal vsej Italiji

"Veseli smo, da nam je uspelo najti rešitev za izvedbo prvenstva v prvotnem terminu februarja 2021. To bo vrhunec zimske sezone. Napori zadnjega meseca so dokaz močnega duha sodelovanja smučarske družine in vseh vpletenih v organizacijo prvenstva," je sporočil predsednik Fis Gian Franco Kasper, predsednik Fisi Flavio Roda pa je zapisal: "Dogovor, da bomo prvenstvo izvedli leta 2021, je močan pozitiven signal vsej Italiji."

V Italiji se je z novim koronavirusom sicer do zdaj okužilo 240.760 ljudi, 34.788 pa jih je umrlo. Naša zahodna soseda je v tej pandemiji ena najbolj prizadetih držav na svetu.

