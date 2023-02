Mikaela po drugo zlato, Ana zadnje slovensko upanje

Mikaela Shiffrin Foto: Vid Ponikvar V moški konkurenci ima na letošnjem svetovnem prvenstvu v Meribelu in Courchevelu Marco Odermatt že dve zlati kolajni (smuk in veleslalom), v ženski pa je na dosedanjih petih tekmah slavilo pet tekmovalk: Jasmine Flury v smuku, Marta Bassino na superveleslalomu, Mikaela Shiffrin na veleslalomu, Federica Brignone v alpski kombinaciji in Maria Therese Tviberg na paralelnem veleslalomu. S štartno številko 1 ima to soboto Shiffrinova lepo priložnost, da osvoji drugo zlato. Je sedemkratna dobitnica malega kristalnega globusa v tej disciplini (52 zmag v svetovnem pokalu). Samo to zimo je dobila pet slalomov, bila še trikrat tretja in enkrat peta. Na svetovnih prvenstvih je v slalomu nastopila petkrat in bila štirikrat zlata ter nazadnje bronasta.

Potem ko sta brez kolajne v Franciji ostala Ilka Štuhec in Žan Kranjec, je zadnji adut Slovenije za odličje Ana Bucik. Je osma slalomistka zime. Najboljša je bila na slalomu v Zagrebu, kjer je osvojila peto mesto. Na njej je, da unovči dobro štartno številko. Iz štartnih vrat se bo namreč pognala kot druga, takoj za Shiffrinovo.

SP v alpskem smučanju, Courchevel, slalom (Ž):

Finalna vožnja bo ob 13.30. V nedeljo bo še moški slalom.