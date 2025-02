Večerni boj Nike Prevc in druščine

Ženska skakalna karavana bo po sredinem treningu danes na resnejšem preizkusu. Dekleta ob 20.30 čakajo kvalifikacije za petkovo individualno tekmo 44. svetovnega nordijskega prvenstva v Trondheimu. Uro pred začetkom kvalifikacij, na katere je prijavljenih 60 skakalk, se bo na srednji napravi začela poskusna serija.

Glavni trener Jurij Tepeš bo v kvalifikacijah na manjši skakalnici (HS 102) računal na štiri tekmovalke. Med temi je ena od glavnih favoritinj za odličja vodilna skakalka svetovnega pokala Nika Prevc. 19-letnica, za katero je to drugo člansko svetovno prvenstvo, bo skakala kot zadnja, 60.

Eirin Marii Kvandal je bila v sredo odlično razpoložena. Foto: Guliverimage Na sredinem treningu ji je v drugi seriji z 98 metri uspela daljava dneva, zaostala je le za Norvežanko Eirin Mario Kvandal. Kot kaže, se je domačinki umik iz svetovnega pokala obrestoval. Na treningih je bila dvakrat prva in enkrat šesta. Prevc je bila četrta in druga, tretji trening skok pa je po dogovoru s trenerjem izpustila.

Dobro se je na sredinem treningu znašla tudi Norvežanka Anna Odine Stroem, ki je bila dvakrat druga, pa tudi japonska zvezdnica Sara Takanaši, ki se ji sicer prvi trening skok ni posrečil, v drugem in tretjem pa je bila tretja in prva. Tu je še vse bolj razpoložena Nemka Selina Freitag. Njena rojakinja Katharina Schmid, ki bo branila naslov svetovne prvakinje in je Nemčiji priborila dodatno peto kvoto, se v sredo ni znašla in ni bila v ospredju.

Tina Erzar je debitantka na članskem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage Ob Prevc bodo slovenske barve zastopale še Ema Klinec (11., 15., 21. na treningu), debitantka na članskem prvenstvu Tina Erzar (34., 32., 29.) in Katra Komar (32., 37., 32.). Obolela Taja Bodlaj bo tokrat gledalka.

Vstopnico za petkov boj za odličja, ki se bo začel ob 14. uri, si bo zagotovilo 40 skakalk.

V soboto bo na srednji napravi še ekipna ženska tekma, nato pa se bodo tekmovalke preselile na večjo skakalnico, na kateri bodo tekmovale na posamični tekmi in tekmi mešanih ekip.

Trondheim, kvalifikacije

Svetovno prvenstvo, Trondheim, ženske: Četrtek, 27. februar

19.30 poskusna serija (HS102)

20.30 kvalifikacije (HS102) Petek, 28. februar

14.00 posamična tekma (HS102) Sobota, 1. marec

16.00 poskusna serija (HS102)

17.00 ekipna tekma (HS102) Torek, 4. marec

13.30 trening (HS138) Sreda, 5. marec

15.00 poskusna serija (HS138)

16.00 tekma mešanih ekip (HS138) Četrtek, 6. marec

19.30 poskusna serija (HS138)

20.30 kvalifikacije (HS138) Petek, 7. marec

15.15 poskusna serija (HS138)

16.15 posamična tekma (HS138)

Preberite še: