Tretja priložnost Ilke Štuhec pod vprašajem

Že v soboto so smuk v St. Moritzu prekinili po nastopu 35 tekmovalk. Tekmo so zaradi poslabšanja razmer in nekaj padcev prekinili ter nato končali. Enaindvajset tekmovalk ni dobilo priložnosti za nastop. Rezultati po 35 tekmovalkah so ostali veljavni.

Če bodo razmere torej to dopuščale, se bodo specialistke za hitre discipline pomerile še na drugem superveleslalomu v tem koncu tedna. V petek je z naskokom slavila Sofia Goggia pred Avstrijko Cornelio Hütter (+0,95) in domačinko Laro Gut-Behrami. Priložnost za izboljšanje rezultata pa bo iskala tudi Ilka Štuhec, ki je v petek z 31. mestom ostala brez točk, razočarana pa je bila tudi po sobotnem smuku, na katerem je osvojila 14. mesto.

Superveleslalom bo ob 10.30 odprla Švicarka Jasmine Flury, Ilka Štuhec se bo po progi podala kot peta, Goggia pa bo petkovo zmago branila s številko 12. Zmagovalka sobotnega smuka Mikaela Shiffrin bo startala kot 15.