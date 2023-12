Kako se bo po dnevu za pozabo na smuku znašla Ilka Štuhec?

Specialistke za hitre discipline so zbrane v St. Moritzu, kjer so v petek s superveleslalomom dočakale uvodno preizkušnjo sezone. Razred zase je bila Italijanka Sofia Goggia, ki je najbližjo zasledovalko prehitela za skoraj sekundo. Dobitnica smukaškega globusa lanske sezone bo ena od glavnih favoritinj tudi danes. Nastopila bo s številko 10. Smuk bo ob 10.30 odprla njena rojakinja Federica Brignone, za katero je odličen vikend, ko je v Kanadi zmagala na obeh veleslalomih.

Visoka pričakovanja od današnjega smuka ima edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec. Štajerka v petek ni navdušila, ostala je brez točk, a sta bila njena smukaška treninga na švicarskem prizorišču spodbudna. Na prvem je imela drugi čas, ko proge sicer ni prevozila povsem pravilno, na drugem pa je bila peta najhitrejša.

"Danes je dan za pozabo. To najbolje opiše današnji nastop. Nisem napadala, bolj ali manj sem se borila za preživetje. Bila sem preveč pasivna, preveč nazaj. Potem se nabere zaostanek. Sofia je peljala neverjetno, tudi ostale punce so napadale, jaz pa sem le preživela. Treba se bo skoncentrirati na jutri. Vem, kaj lahko še popravim iz treninga in to imam v načrtu, saj je na sporedu nov dan," je po petkovi predstavi na superveleslalomu dejala Štuhčeva. Na strmino se bo podala s številko 14.

Na štartu smuka, ki se bo začel ob 10.30, je 56 tekmovalk.

V nedeljo bo na tem prizorišču še en superveleslalom.