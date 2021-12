Norvežani in Rusinje najboljši v Lillehammerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva štafeta Norvežanov je zmagala na tekmi za svetovni pokal v domačem Lillehammerju. Na 4 x 7,5 km je bila druga prva ruska postava z le dvema desetinkama zaostanka, tretja pa druga norveška zasedba, ki bila 1,2 sekunde za zmagovalno četverico. V ženski konkurenci je zmagala prva štafeta Rusinj. Na 4 x 5 km so bile druge Švedinje z 1,1 sekunde zaostanka, tretje pa Norvežanke s še desetinko zaostanka več. Tudi slednji ekipi sta se na zmagovalni oder uvrstili s prvima četvericama.

Zmago v moški konkurenci so si priborili Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krueger in Johannes Hoesflot Klaebo. Slednji in vodilni v svetovnem pokalu je bil v ciljnem sprintu boljši od Ivana Jakimuškina.

Pri Rusinjah pa so bile v zmagovalni zasedbi Julija Stupak, Natalija Neprjajeva, Tatjana Sorina in Veronika Stepanova.

Tako na moški, kot na ženski štafeti, Slovenija ni imela svojih predstavnikov.

Svetovni pokal se bo nadaljeval konec naslednjega tedna v švicarskem Davosu.

