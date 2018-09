Srebrnemu olimpijcu posebno priznanje za vrnitev iz nezavidljivega položaja

Kmalu gremo po nove zmage, nova sezona bo hitro prišla 😉 Thank you IBU for "Never give up award", cant wait to be on skis again 👌 Lep vikend vsem / Have a nice weekend ! #nevergiveup #3monthstogo #season1819 #biathlon @lumarhise @medex.si @adriamobil @bmwslovenija #bmwx5 @triglavgroup @telekom_slovenije @petrol.si @extremevital @elesslovenia #geoplin @ibu_biathlonworld

A post shared by Jakov Fak_official (@jakovfakofficial) on Sep 7, 2018 at 8:51am PDT