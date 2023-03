Spomnil se je na planiške prostovoljce: Tukaj ljudje res delajo s srcem

Foto: Grega Valančič/Sportida

Morda se za nekoga sliši veliko

Miha Šimenc je na 15-kilometrski razdalji zasedel 38. mesto in bil s tem rezultatom po tekmi zadovoljen. Pravzaprav je bilo to še več, kot je pričakoval. Po tekmi je še enkrat poudaril, da je šlo za zelo zahtevno progo in zaradi tega so bile med tekmovalci velike razlike.

"Da sem v cilj prišel pod tremi minutami zaostanka … Mogoče se za nekoga sliši veliko, za tiste, ki treniramo in delamo, pa je pokazatelj, da sem naredil napredek na tekmah na razdalji. Moj tihi cilj je bila uvrstitev okrog 30. mesta. Mogoče sem za tem malo zaostal, ampak sem vseeno zelo zadovoljen," je uvodoma povedal Šimenc, ki meni, da je odtekel optimalno tekmo.

Želi jim dati nekaj nazaj

Prvenstvo v Planici se za Miho Šimenca ni začelo najbolje, potem ko se je na tekmi v šprintu zapletel v padec in mogel pokazati tistega, kar si je želel. Danes je bil videti veliko boljše volje in zanimiv je bil njegov odgovor, ko smo ga vprašali, kako težko se je po tako nesrečnem pripetljaju v šprintu pripraviti na naslednje tekme.

"Ni težko. Prideš v Planico in toliko prostovoljcev te lepo pozdravi, ti čestita … To je stvar, ki te spravi v dobro voljo. Tukaj ljudje res delajo s srcem in na ta način jim želim dati nekaj nazaj. Če ne že medalje, vsaj to, da pustim tukaj srce in noge. To lahko dam. Danes sem to naredil in zato sem tudi tako zadovoljen."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Upa, da ta ekipa obstane

Logatčan je v zadnjih letih opozarjal nase na šprintih, ko mu je uspelo narediti nekaj zelo dobrih rezultatov. V tem letu pa je velik preskok naredil tudi na tekmah v razdalji. Sam pravi, da mu bo ta napredek prišel prav tudi v šprintu.

"Če sem letos začel v šprintu prihajati malo bolj pogosto naprej, mi bo distanca pomagala, da bom mogoče začel v šprintu prihajati v polfinale in finale. Mislim, da gre vse skupaj v pravo smeri in upam, da se ekipa obdrži. Če bo šlo tako naprej, bomo za olimpijske igre v Italiji dobro pripravljeni."

Foto: Grega Valančič/Sportida

V teku na smučeh sta na sporedu še štafetna tekma ter še 50-kilometrska razdalja v moški konkurenci. Šimenc ima željo, da štarta v obeh disciplinah, saj je na 15-kilometrski razdalji videl, da mu gre dobro.

"Lahko rečem, da bom z veliko verjetnostjo štartal tudi maraton (50 kilometrov op. p.), ampak to je zame čisti užitek. To je spet zahvala za vse tukaj. Odtekel bom kolikor mi bodo noge dale, ampak to je povsem drugačna tekma. V svetovnem pokalu jo sploh še nisem štartal. To bo zame še ena nova izkušnja, je še povedal 27-letni Slovenec, ki pravi, da mu je ostalo še dovolj moči za naslednje tekme.

Slovenske barve so zastopali še Miha Ličef, Vili Črv in Jošt Mulej. Ličef je bil 49. (+3:23,6), Črv 67. (+4:43,0), Mulej pa 73. (+5:24,3).

